Lucía Bernaola: Federico Sasso fue condenado a 6 años de prisión

Federico Sasso fue condenado este viernes a 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para conducir, por atropellar y matar a Lucía Bernaola en la madrugada del 4 de junio de 2017. Finalmente, el caso fue encuadrado como "homicidio culposo calificado por conducción temeraria y lesiones culposas”, sin embargo no irá a prisión porque por mayoría los jueces decidieron mantenerle el beneficio del arresto domiciliario hasta que la condena quede firme.

Con la presencia de la mamá de Lucía, Verónica Borelli, acompañada por familiares y numerosos amigos de la joven, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Juan Manuel Sueyro del Tribunal Oral en lo Criminal 1, leyeron este viernes por la tarde el fallo que provocó gritos y enojos entre los allegados a la víctima.

Sin embargo, Sasso no irá a la cárcel. Los votos de los jueces Viñas y Gómez Urso resolvieron más allá de la oposición de Sueyro que continúe con la prisión domiciliaria que cumple en la localidad de Balcarce, hasta tanto la sentencia quede firme.

La pena, representa cuatro años menos que el pedido del fiscal Rodolfo Moure y la mitad de la condena que habían solicitado los abogados querellantes.

Por su parte, el abogado de Sasso, Facundo Caparelli, había solicitado durante el juicio que se rechace la acusación de homicidio simple con dolo eventual, y que el joven sea condenado a una pena de ejecución condicional adecuada a derecho y al mínimo de la inhabilitación prevista.

Para el letrado ninguno de los ocupantes observó aquella madrugada Lucía y su grupo de amigos desde el vehículo y ninguno se representó un riesgo posible. Sin embargo, en el video que se dio a conocer a mediados de marzo, se puede ver a Sasso cuando llega a la curva de Alberti y la Costa, pierde el control y atropella al grupo de jóvenes que caminaba por allí. El fiscal, a su vez, remarcó que se puede apreciar que recién cuando el auto comenzaba a hacer el trompo se accionan las luces de stop. “Hasta ese momento no pisó los frenos”, resumió.

"Nunca quise matar a una persona. Nunca quise que una persona no esté con su familia. Cuando digo que me duele en el alma que esta persona Lucía no esté más, quiero que los padres me crean. Lo lamento enserio y en su momento lo dije con el corazón". Con esa declaración, Federico Sasso había cerrado el alegato de su defensa el 20 de marzo pasado.