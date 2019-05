Arroyo: "Tenemos esta inflación por lo que se robaron, no es culpa de Macri"

A 48 horas del anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández – Cristina Kirchner, el intendente Carlos Arroyo cuestionó el pasado del exjefe de gabinete de Néstor Kirchner, aseguró que “se robaron todo” y consideró que “la gente inteligente” no los apoyará. También ratificó su permanencia a Cambiemos y aseguró que el altísimo nivel de inflación que hay “no es culpa de Macri”, sino consecuencia de las políticas del anterior gobierno nacional.

Arroyo hizo todas estas afirmaciones durante una recorrida por la obra de ensanche que el Ente Municipal de Vialidad realiza en la zona de avenida Constitución y Bradley. En ese contexto, ante la consulta de 0223, analizó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Fernández. “Es la primera vez en la historia del mundo en que un vicepresidente elige a un presidente", sostuvo, y pidió: “Lo invito a que vea las declaraciones de Alberto Fernández cuando se fue como jefe de gabinete, la cosas que dijo de Cristina Fernández”.

En ese sentido, dijo no saber si esas críticas “pueden influir en la opinión de la gente” pero consideró que “entre la gente que es inteligente, sí”. “Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, como dijo Napoleón. El hombre habló, dijo lo que dijo y yo creo que dijo lo que pensaba. No se puede cambiar de un día para el otro”, enfatizó.

“Por otro lado, lo que se robaron, se robaron, y estamos viviendo la inflación que tenemos por todo lo que se robaron, no por culpa de Macri”, definió más adelante, y ratificó su pertenencia al oficialismo. “Soy macrista, voy a seguir macrista y voy a seguir en Cambiemos; no me interesa nada de lo que ellos puedan decir porque son todas mentiras, lo único que hacen es protegerse los fueros. Vergüenza es lo que tendrían que tener algunos pseudodirigentes del llamado Peronismo Federal que impiden que se le saquen los fueros a quien tiene que ser juzgado por la justicia”, disparó por último.