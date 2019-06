Video: el desgarrador relato de la maestra a la que le descontaron 12 mil pesos

foto

La docente municipal de la Escuela Nº 14, Yael Palavecino que se había encadenado en la puerta de la Municipalidad para denunciar el descuento de 12 mil pesos de su salario, participo de la Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante.

Palavecino estalló en llanto y explicó que "tomé esta determinación porque ya no daba para mas, quebré económicamente y creo que este Ejecutivo no nos dio el espacio que necesitábamos para poder desarrollar nuestra tarea y tener nuestro salario completo". "Nos congelaron el sueldo, juegan con el dinero de provincia y cuando quieran somos provinciales y cuando no municipales", lamentó.

Con lágrimas en los ojos, la maestra aseguró que "yo no voy a parar, si tengo que volver a encadenarme lo voy a hacer, me voy a quedar ahí". "Estoy tratando de hablar con mis compañeros, calmarme y pensar que puede haber una solución pero ¿cuánto más puedo esperar?", agregó.

Yael Palavecino mostró el recibo de sueldo para corroborar el descuento salarial y denunció que "nos están congelando el sueldo, soy una persona de trabajo y necesito mi sueldo para vivir. "Yo ya estoy quebrada, a nadie le importa pero quiero dejar claro que la angustia va a seguir", agregó.

Por último, la maestra pidió que "pase algo" y criticó al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle y señaló que "nos trata de mafiosos y dijo que no nos va a dar respuesta". "¿Yo soy mafiosa por estar encadenada? Ellos tienen que dar respuesta a los ciudadanos, son una vergüenza". finalizó.