Proponen declarar a Hernán Mourelle como "persona no grata" de Mar del Plata

Lejos de vislumbrarse soluciones en el conflicto que se agudiza con los docentes municipales, lo único que crece por estas horas es el malestar contra el Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle: en las últimas horas, el radicalismo impulsó un proyecto en el Concejo Deliberante para declarar como "persona no grata" al funcionario.

Mario Rodríguez, el edil de la coalición gobernante, fundamentó la iniciativa al acusar una actitud de "destrato, falta de respeto y agravio permanente" por parte de Mourelle contra los trabajadores municipales y otros sectores. "En función de lo que está ocurriendo, nos parece que es el tiempo de declararlo persona no grata y que le digamos con claridad lo que pensamos de él", sostuvo, en diálogo con 0223.

Otro de los expedientes de la Comisión de Educación del Concejo Deliberanta al que hizo referencia el concejal está ligado con el llamado a una sesión extraordinaria para volver a abordar la problemática que atraviesa al sistema educativo municipal, con la quita de bonificaciones a los agentes comunales.

La convocatoria ya fue aprobada por "unanimidad" en esta instancia y ahora sólo debe ser analizada en la comisión de labor deliberativa para definir la fecha y la hora del cónclave. "Seguramente ya se hará la próxima semana", estimó.

Rodríguez adelantó que en la sesión se solicitará la presencia del Secretario de Educación, Luis Distéfano, a quien también criticó por su postura en el conflicto. "Ayer lo llamé por la anormal y desagradable situación que se vivió con una docente encadenada porque no aguanta más y me dijo que no tenía nada que ver", apuntó.

"Mourelle goza con el conflicto"

Por su parte, la Secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandra Ayek, también renovó sus cuestionamientos contra el Secretario de Hacienda, después de que confirmara que también aplicaría descuentos a los maestros que se sumen a la retención de tareas de estos días.

"Sólo desprestigia y trata de ofender. Lo único que hace es gozar con el conflicto. Nosotros seguimos en la lucha, pero la realidad que estamos viviendo los docentes municipales hoy es dramática", aseveró la dirigente, al ser consultada por este medio.

Con respecto a la continuidad del conflicto, Ayek adelantó que la retención de tareas persistirá hasta este miércoles. Después de esa fecha, si no se advierten "respuestas positivas" del Gobeirno a su reclamo, el gremio llamará a una asamblea para definir medidas de fuerza pero con los trabajadores de todas las dependencias municipales, según aseguró.