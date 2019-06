El municipio le descontará el día a los docentes que paren el jueves

El conflicto entre el municipio y los docentes por la quita de una bonificación que percibían en sus salarios desde 1989 está lejos de llegar a su fin. Es que, desde el anuncio de la medida del gobierno de Carlos Arroyo, en noviembre del año pasado, las idas y vueltas entre las partes son permanentes. Ahora, ante el anuncio de un nuevo paro para este jueves anunciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, el secretario de Educación Luis Distéfano volvió a arremeter contra el gremio y anticipó que se les descontará el día si no van a trabajar. “El STM busca instalar la mentira”, disparó y consideró que “no hay discusión sobre un tema que está en la Justicia por decisión de ellos”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-6-25-19-37-0-los-municipales-hacen-un-paro-este-jueves-para-repudiar-la-quita-de-bonificaciones-a-docentes

Para el funcionario, “hay una forma de mentir que confunde a la gente que no es docente”, y apuntó: “Todos los docentes sabemos históricamente cuales han sido las posibilidades o imposibilidades de acceder al sistema educativo municipal. Ha habido concursos cerrados, esto significa que cuando en el Estado pasaban 7, 10, 15 ó 20 años sin hacer un concurso, el sindicato planteaba a la Comisión del Educación del HCD una especie de concurso exclusivo para la gente que estaba en el sistema educativo municipal y no algo abierto a la totalidad de los docentes de la ciudad, como lo estamos haciendo ahora y que lo establece la ordenanza”.

“Como lo he dicho en los últimos 10 años, Alejandra Ayek ha conducido la Secretaría de Educación y no ha cogestionado, en función de normativas iniciadas en el sindicato y no en el Ejecutivo. Esto no significa que no se pueda dialogar porque estamos abiertos al diálogo pero hay acciones que corresponden a los funcionarios del Ejecutivo municipal”, remarcó.

En ese sentido, Distéfano dijo que se observa “un agotamiento del propio docente con el conflicto permanente instalado”, situación que a su entender genera un “clima negativo en cada escuela”. “Desde el Ejecutivo siempre estuvimos con la voluntad de revertir eso y presto al diálogo, el tema es que nunca han venido por esa vía, lo que nos hacen pesar que está atado a una cuestión política y a las elecciones del Sindicato", cuestionó.

En cuanto a la medida de fuerza prevista para este jueves, el funcionario hizo hincapié en que “desde el año pasado está establecido por decreto 367/19) que los paros se descuentan mientras que la retención de tareas es una acción que –en todo caso- se puede admitir cuando hay incumplimiento de partes y, en este caso, pasa por otro lado”. “Es lamentable llegar otra vez a otra medida de fuerza sin siquiera una intención del Sindicato de poder acercar, acordar y negociar con el Ejecutivo. La bonificación está en instancias judiciales producto de la mala estrategia que utilizó el propio sindicato que acordó con algunos concejales, lo politizó, intentó enfrentar al Ejecutivo con los docentes y, a partir de ahí, se da esta situación que se judicializa”, enfatizó.

En ese marco, evaluó que “es muy difícil entender cuál es la estrategia del STM cuando estas acciones podrían ser en octubre pasado pero no a esta altura cuando estamos a la espera de una decisión judicial”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-6-24-11-52-0-anuncian-llamado-a-concurso-publico-y-abierto-para-cubrir-cargos-docentes-en-escuelas-municipales

Por último, el funcionario remarcó que “el convenio, cuando se firmó en 2009, sostenía el 100% del financiamiento y excluía las bonificaciones que el Municipio les da exclusivamente a los docentes municipales y no al resto de los 15.000 docentes de la ciudad. A partir de la firma de ese convenio, desde 2010 para aquí, el Ejecutivo municipal no gestionó con la provincia de Buenos Aires ninguna autorización de ningún cargo creado. Hay escuelas como la 212, 213, 214, 215, 216 y 217 que ni siquiera se gestionó la autorización de la Provincia para su funcionamiento. Nosotros lo estamos haciendo ahora y ya logramos la autorización de la 212”.

“Todos estos cargos, unos 600, quedaron por fuera del convenio más todas las situaciones irregulares que no resolvieron durante sus años de gestión. Esto generó que de 2010 para aquí se vaya perdiendo el financiamiento de ese 100% porque cuando la Provincia detecta irregularidades deja de hacer los aportes y se pierde. Pongo a disposición de todos los candidatos la información con todas las irregularidades detectadas y que hemos corregido en 70 establecimientos de los 84 existentes para recuperar –justamente- ese financiamiento y que no implica la bonificación porque estaba por fuera de ese convenio”, concluyó.