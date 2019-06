Jurado evalúa si condena al joven que baleó a la novia y mató al perro

La suerte de Noel Budeguer, el joven detenido tras dispararle a su novia y matar a la perra que tenían en su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos, se decidirá este jueves por la tarde con la deliberación de los doce jurados titulares. Cuando lleguen a una resolución por mayoría, uno de ellos leerá el veredicto ante el juez Jorge Peralta.

Tras el testimonio de la psicóloga que participó de la pericia oficial, el fiscal Alejandro Pelegrinelli hizo su alegato en el que remarcó que el imputado no fue creíble y que tuvo capacidad de simular. Además, volvió a cuestionar el resultado de la pericia oficial y recordó que Budeguer no quiso someterse a una nueva pericia.

El fiscal les planteó a los jurados que debían decidir si le creían al joven que no pudo precisar siquiera cuánto fumó y que atribuye lo que le pasó por lo que leía en su celular o le creían a la víctima que fue “capaz de contar en detalle todo lo que pasó”.

"Ella dijo que sintió temor fundado de que algo le podía pasar luego de que él la acusara de una infidelidad y por eso tomó el arma que tenían en la casa”, planteó Pelegrinelli. Tras exhibir el arma recordó como Budeguer tomó el revólver, se efectuó un disparo y luego acorraló a Micaela para dispararle. La alocución incluyó la exhibición de las primeras fotografías que le tomaron a la víctima.

El fiscal remarcó el contenido de algunas testimoniales escuchadas en el debate: el primer vecino que la socorre; la médica que atendió al imputado y lo notó alerta, ubicado en tiempo y forma; y la oficial que acompañó a Micalea López Cseh hasta el hospital.

Para el titular de la fiscalía 5 no quedaron dudas de que Budeguer no cesó en su actitud aunque la joven escapó de la casa ya que mató a la perra de la pareja después del ataque. Ese planteo también cuestiona la versión que había dado la defensa durante el debate e hizo foco en que los únicos momentos que no recordó el imputado fueron cuando disparó tres veces el arma de fuego.

“Micaela fue una víctima, logró mirar para adelante, logró venir y contar lo que pasó”, dijo antes de cuestionar por última vez la labor de la psiquiatra oficial María Giuliano. “Quiso sostener su idea de un brote psicótico sin poder explicar porque incluyó otras valoraciones de profesionales o cosas sin certificar”, señaló.

Por último el fiscal cuestionó duramente al psiquiatra Francisco Bordón -del servicio de psiquiatría del complejo penitenciario de Batán- al que calificó de "irresponsable funcionario público". A su entender hizo un dictamen inconsistente y grabó la entrevista con el imputado sin ninguna autorización y la mantuvo en secreto más de dos años.

"No tengo dudas que producto de la deliberación tenga como resultado la declaración de culpabilidad de Noel Budeguer por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, por el vínculo y en el marco de violencia de género en grado de tentativa, del delito de daño por el asesinato de la mascota y de tenencia de arma de uso civil", concluyó.

A su turno el abogado Sergio Sosa Ortega acompañó el pedido fiscal y planteó una suerte de balanza entre las dos posturas escuchadas en el testimonio, además de indicar que la secuencia planteada por Budeguer no coinciden con la versión del imputado.

"Micaela fue transparente en su declaración y queda claro que las cosas no fueron como las planteó el imputado que tuvo momentos precisos para apuntar o disparar a diferencia del estado que podría haber tenido en una supuesta psicosis crepuscular episódica", agregó.

En virtud de la duración de las primeras dos alocuciones, el Juez Jorge Peralta dispuso un segundo cuarto intermedio para escuchar el pedido que hará la defensora Patricia Stadler. Una vez finalizado el mismo se le impartirán las instrucciones finales y el jurado se retirará a debatir.

Cuando logren al menos diez de los doce votos para definir si Bugueler es culpable o inocente, darán a conocer su decisión. La próxima semana podría realizarse la audiencia de censura que, ante un fallo condenatorio, fije el monto de la pena.