Bullrich pasó por Mar del Plata y mostró su apoyo a la candidatura de Montenegro

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasó por Mar del Plata en el marco de una jornada sobre violencia de género que organizaron las fuerzas federales y ratificó su apoyo a la candidatura a intendente de Guillermo Montenegro para el distrito de General Pueyrredon. Además, aseguró que los efectivos de Gendarmería Nacional continuarán trabajando en los barrios.

"Vine a un seminario sobre femicidios, un tema que me preocupa mucho a mí y a Montenegro. El propósito es plantear un plan ante la violencia de género, uno de los problemas más serios que tenemos. Es algo muy importante que para la seguridad de las mujeres", sostuvo la ministra de Seguridad, quien al mismo tiempo indicó su apoyo a la candidatura como intendente del diputado nacional. "Mar del Plata es una ciudad a la que apostamos muchísimo desde Cambiemos y creemos que es importante la posibilidad de que la ciudad siga teniendo a alguien que conozca mucho de gestión. Montenegro es una representación muy fuerte de nuestra política", agregó.

Asimismo, en relación al propósito de su arribo a la ciudad balnearia, Bullrich indicó que "hay un plan integral de femicidios", el cual está basado en las experiencias de diferentes países de todo el mundo donde se llegaron a bajar los índices de este tipo de muertes hasta un 60%. "La denuncia tiene que tener una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Estamos trabajando en tomar medidas más fuertes para los agresores, que en algunas ocasiones no podrán estar en la misma ciudad que las víctimas", explicó y a la vez subrayó que la denuncia que presenten las mujeres no serán más de acción pública, sino privada, es decir, que no se pueden retirar.

En este sentido, el precandidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, resaltó que "tener la posibilidad de trabajar en estos casos de antemano es clave". "Los botones antipánico son una muy buena herramienta, pero que está incompleta si el Estado no está presente. Vamos a trabajar en esta problemática, que es una de las que más cuesta controlar en el mundo", precisó.

Para finalizar, Bullrich se mostró conforme con el accionar de los 500 efectivos de Gendarmería Nacional que se encuentran trabajando en los barrios periféricos de Mar del Plata desde principios de mayo. "Que se hayan instalado es muy bueno. Fueron bienvenidos y la gente la respeta mucho. Tienen un trabajo intensivo y fuerte. Estamos trabajando mucho contra la droga, haciendo dos o tres allanamientos por semana contra las bandas", aseguró. Por último, garantizó que las fuerzas de seguridad "van a seguir trabajando, no se van a ir".