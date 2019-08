Más apoyo nacional para Montenegro: “No tengo dudas que es la mejor alternativa”, afirmó Bullrich

Continúan las visitas a Mar del Plata de diversos dirigentes políticos pertenecientes a las fuerzas que se encuentran en campaña. Tras el acto del viernes pasado de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y la visita esta semana de la vicepresidenta Gabriela Michetti, en las últimas horas, otro de los referentes de la alianza Juntos por el Cambio, el legislador Esteban Bullrrich, se hizo presente en la ciudad para apoyar la precandidatura a intendente de Guillermo Montenegro.

En diálogo con el programa ATR de 0223 radio, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires no perdió el tiempo en manifestar su afinidad por Montenegro: “Conociéndolo como lo conozco, habiendo trabajado con él en el gabinete porteño y últimamente también, él como diputado y yo como senador, no tengo dudas que es la mejor alternativa para consolidar el cambio que llevan adelante María Eugenia en la provincia y Mauricio en el país”, expresó.

Consultado por los motivos de su preferencia, Bullrich explicó: “Primero porque estoy convencido de su conocimiento en la ciudad, siendo marplatense, nació acá y conoce mucho este lugar. A eso le suma dos cosas fundamentales: la primera, su conocimiento de gestión, de gestión real, haber trabajado como Ministro de Seguridad y haber lanzado un proyecto profundamente transformador como lo fue la policía de la ciudad, un desafío enorme que llevó adelante con muchísimo éxito. Y lo segundo, que es más personal pero tiene mucho que ver en cómo enfrentar una gestión, es la sensibilidad”.

En ese sentido, el ex ministro de Educación de la Nación ahondó: “Una de las cosas que siempre me sorprendió de Guillermo es esa capacidad de solidaridad, de estar cerca de la gente que tiene problemas, de tratar de trabajar para resolverlos. Él siempre estaba primero cuando teníamos alguna emergencia, y no solamente en lo que estuviera a su cargo, porque uno puede estar a cargo de un área pero no ponerle el cuerpo a los problemas. Él ante diversas situaciones bajaba primero y con esa actitud hacía que lo acompañáramos. Lo veías con liderazgo y sensibilidad, poniéndose cerca de las víctimas y acompañándolas. Eso lo viví ahora también cuando lo acompañé en la comisión de investigación del ARA San Juan. Fue el que más estuvo con los familiares, y eso lo mostró a él como es: con capacidad para resolver problemas y capacidad para contener a los ciudadanos”, describió.

El tramo final de la campaña

A pocos días de las elecciones primarias, Bullrich realizó una descripción de la modalidad de campaña de Juntos por el Cambio. “No perdemos tiempo ni perdemos energía ni en agredir a terceros, ni en responder a los agravios. Nos parece que lo que hay que hacer es responder con hechos. Me ha tocado tener que responder chicanas, pero lo hice desde la gestión. El otro día un dirigente planteó que se había construido un solo jardín de infantes en los tres años de gestión de María Eugenia Vidal y le respondimos con hechos: hay 40 mil niños y niñas más que tienen acceso al jardín de infantes, gracias a la política de construcción fueron más de 400 nuevos jardines en toda la provincia”, aseguró el senador.

Respecto a la imagen del presidente Macri en contraposición a la de Vidal, Bullrich analizó: “Obviamente Mauricio está haciendo una campaña nacional y eso genera que tenga menos disponibilidad para dedicarle a la provincia. También depende en cada caso de qué gestión se está haciendo. A mí me parece que acá en Mar del Plata hay casos claros de gestión provincial que han sido profundos y también hay casos de gestión nacional que se ven, por ejemplo, en todo lo que es la industria de fabricación de barcos, eso ha mejorado mucho a partir del trabajo que se hace desde el gobierno nacional”, entendió.

Arroyo

Al hacer referencia al distanciamiento entre Vidal y el intendente Arroyo y las últimas críticas del jefe comunal contra la gobernadora, Bullrich reiteró: “No voy a perder el tiempo en agravios y mentiras. Hay que focalizar por ejemplo en lo que se hizo en la guardia del hospital Interzonal y en todo lo que se invirtió acá. Claramente Mar del Plata tiene más recursos porque la provincia redistribuyó más recursos para los municipios y por eso las comunas bonaerenses en general están mejor. El hecho de que Vidal y Macri sean buenos administradores le dio más recursos a la intendencia y eso es matemática pura”, concluyó.