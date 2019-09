“Hay miles de marplatenses que no comen todos los días”

Lo afirmó Alberto Muñoz, secretario de la Economía Popular de la CGT, que justificó el pedido de Emergencia Alimentaria y Sanitaria en Mar del Plata.

En el marco de la solicitud de la CGT al gobierno bonaerense por la Emergencia Alimentaria y Sanitaria en Mar del Plata, el dirigente Alberto Muñoz, secretario de la Economía Popular de la central obrera, expresó la necesidad de la atención de la gobernadora Vidal.

“La prioridad es que no es lo mismo comer todos los días que no comer y acá hay miles de vecinos de Mar del Plata que no comen todos los días”, afirmó Muñoz, que remarcó la gestión que se ponen al hombro la CTEP, Barrios de Pie o la CCC.

“Los movimientos populares están gestionando arriba de 250 comedores con 15 a 20 mil personas todos los días con listas de espera. De gente que se va cayendo de sus trabajos, changas o no tienen ingresos económicos y van a una lista de espera para poder ir a los comedores en los barrios. Es una verdadera tragedia que crece a pasos agigantados”, lamentó el referente de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA).

En ese análisis, Muñoz explicó que actualmente cuentan con $3 por día para suministrar proteínas como arroz o fideos “que nadie puede comer eso todos los días”. “Es un pedido urgente ya: hace un año la venimos pidiendo y estamos en una tragedia social”, concluyó Muñoz.