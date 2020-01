Con una volanteada, organizaciones pidieron por el regreso a la cárcel de Demarchi

La Plaza del Agua fue epicentro del reclamo para que el ex fiscal cumpla su condena en una cárcel común. Actualmente, goza del beneficio en su vivienda de la zona Güemes.

Vecinos autoconvocados e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y sindicales realizaron este miércoles por la tarde una volanteada para repudiar el arresto domiciliario que se le otorgó al ex fiscal Gustavo Demarchi, condenado a prisión perpetua por haber cometido seis asesinatos cuando era el líder de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en la década del ’70.

Desde la esquina de Roca y Güemes, un grupo de personas se concentraron en la Plaza del Agua pasadas las 18:30 para repudiar el beneficio que recibió y le permite cumplir condena con una pulsera electrónica en un departamento de la zona, sobre Alvarado al 1400.

"Fue una jornada muy tranquila. Por suerte no hubo ningún incidente, pensamos que podía llegar a haber policías", explicó Ana Pecoraro, del Colectivo Faro de la Memoria, en diálogo con 0223. La recorrida también contempló la entrega de volantes para los comerciantes, para que en caso de que lo vean "denuncien que viola la prisión domiciliaria".

Los presentes trabajaron sobre seis manzanas para hacerles saber a los vecinos de la zona "con quién conviven". Según consignó, la mayoría de los transeúntes, vecinos y comerciantes "se lo tomaron muy bien", "Muchos preguntaron quién era, estaban sorprendidos de la situación. Otros dijeron que era buena persona", relató.

A principios de diciembre pasado, el ex fiscal recibió la prisión domiciliaria luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles por disposición de los jueces Víctor Bianco y Alfredo Ruíz Paz, lo que motivó el repudio de distintas organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos, Colectivo Faro de la Memoria, Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Asociación Nacional de ex Presos Políticos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mdp y la Comisión Provincial por la Memoria.

Demarchi, quien fue candidato a intendente y fiscal federal general, fue condenado el 20 de diciembre de 2016 junto a Mario Durquet y Fernando Otero a prisión perpetua por los delitos de asociación ilícita y homicidios calificados contra Enrique Pacho Elizagaray, los hermanos Jorge Lisandro y Guillermo Videla, Jorge Enrique Videla, Bernardo Goldemberg y de la Decana María Coca Maggi, en el que el tribunal entendió que estos delitos, cometidos antes del golpe cívico militar de 1976, fueron considerados crímenes de lesa humanidad.