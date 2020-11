La temporada también tendrá casinos y bingos: vuelven a partir del 14 de diciembre

Después de ocho meses de estar totalmente paralizados algunos casinos y bingos podrán volver a trabajar a partir del 14 de diciembre, según lo que resolvió este martes el Gobierno de Axel Kicillof al ponerle punto final a las arduas negociaciones que se impulsaban hace semanas con representantes empresariales y sindicales del sector.

La novedad se la confirmó a 0223 Roberto Páez, el secretario general del Sindicato de Maestranza de Casinos, aunque reconoció que todavía falta definir varios aspectos del protocolo de funcionamiento que se habilitará para esta próxima temporada en el marco de las restricciones que impone la pandemia del coronavirus.

"La verdad que no sabemos claramente si se van a abrir todos los juegos o solo una parte; tampoco sabemos los horarios ni el personal qué va a estar afectado y no sabemos cuáles son los casinos del interior que van a poder abrir", expresó el dirigente, sobre los interrogantes que persisten a pesar de la reciente autorización oficial.

El concejal del Frente de Todos dijo que no está en duda la reapertura del emblemático Casino Central de la costa marplatense - el cual podría trabajar con un máximo de 700 personas, en base al protocolo que estaba en discusión junto a las autoridades - pero aclaró que aún debe confirmarse la situación del resto de los establecimientos del sector.

"No estamos ni contentos ni descontentos. Lo único que queremos es que nos garanticen todas las condiciones y los controles sanitarios de las compañeras y compañeros. Si eso no está, obviamente no vamos a abrir por más que haya una autorización de la Provincia", remarcó Páez.

En octubre, cuando el goberandor Axel Kicillof confirmó en el Museo MAR de la ciudad el inicio de la temporada para el 1º de diciembre, los casinos y bingos habían quedado incluidos dentro de las actividades prohibidas, al igual que los boliches, campings y teatros. Sin embargo, con el paso de los días y las semanas, la Provincia evaluó su postura inicial y finalmente cedió a las flexibilizaciones de cada una de estas actividades.