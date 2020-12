Casinos: a 10 días, advierten que no se sabe cómo será la reapertura

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales puso en duda la vuelta de la salas de juego para el 14 de diciembre al no acusar certezas del Gobierno bonaerense sobre los protocolos y las modalidades de trabajo que se implementarán en el marco de la pandemia del coronavirus.

Desde la entidad cuestionaron que, hasta la fecha, no haya un comunicado oficial del Instituto Provincial de Loterías y Casinos para detallar las características de la reapertura y de las condiciones de explotación de este tipo de establecimientos durante la próxima temporada estival.

"Lamentablemente, los funcionarios no supieron dar una respuesta que oficialice la apertura. A 10 días de esa posible apertura, no se han producido los actos administrativos que ordenen la explotación y su planificación", advirtieron desde la organización sindical.

En este sentido, la asociación remarcó que "no hay certezas sobre qué salas estarían en condiciones de apertura, horarios de funcionamiento o protocolos". "Es imposible planificar el regreso a la actividad en estos términos", insistieron.

En el comunicado que se difundió este viernes, el gremio ratificó al respecto que "no se retomará la actividad si no se dan las garantías y no se transmite información de manera oficial por los canales correspondientes".

La misma advertencia había hecho instantes después del anuncio a 0223 Roberto Páez, el secretario general del Sindicato de Maestranza de Casinos. Por lo pronto, el concejal del Frente de Todos había dicho que no estaba en duda la reapertura del Casino Central por la dimensión de sus instalaciones.

El dirigente dijo que el Casino Central podría trabajar con un máximo de 700 personas, en base al protocolo que estaba en discusión junto a las autoridades, pero aclaró que aún debe confirmarse la situación del resto de los establecimientos del sector.