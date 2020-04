Vargas: “No ha quedado ningún puesto vacante en salud”

El secretario de Salud marchiquitense, Fernando Vargas, dialogó con 0223 sobre cómo marcha el operativo para controlar el avance de la pandemia en el distrito y desestimó las acusaciones del sindicato por los últimos despidos en su área.

En tiempos de pandemia, que cuatro recursos humanos del área de salud sean despedidos en Mar Chiquita llamó la atención de muchos y mereció que la Asociación de Empleados Municipales del partido elevara un duro reclamo. Desde el gremio anticiparon su decisión de que, una vez se levante la feria, recurrirán a la justicia para que se dé marcha atrás con esa resolución.

En diálogo con 0223, el secretario de Salud de la comuna, Fernando Vargas, defendió la determinación tomada: "Los recursos humanos que se dieron de baja no entraban dentro del perfil de trabajo que nosotros queremos y entonces fueros reemplazados por otros" explicó.

En esa línea, Vargas resaltó rápidamente que se cubrieron esos cuatro puestos: "No han quedado vacantes. No me voy a quedar con menos médicos en un momento como este" se sinceró al respecto.

Para el funcionario de Paredi, es lamentable que se "mal informe a la población asustándola" y puso el foco en las denuncias sobre la falta de elementos de seguridad hecha por el sindicato. "Si hablás con cualquier intendente o con cualquier secretario de salud de cualquier municipio, se sabe que conseguir los insumos merece un esfuerzo muy grande, no solo desde lo económico, porque hay precios sobre evaluados, sino desde lo logístico", graficó.

"Operativamente y logísticamente, hicimos un esfuerzo muy grande, tanto para sumar insumos como para tener equipos biotecnológicos idóneos" precisó Vargas.

"Tenemos un comité de emergencia, donde participan todos los sectores y se hace un intercambio de ideas, tomamos las sugerencias que nos dan. Nosotros no tenemos una forma caprichosa de trabajar. Y todo lo que hacemos es a partir de las recomendaciones del ministerio de Provincia y Nación", explicó el secretario.

Vargas valoró por último el asesoramiento que brinda el ministerio de Salud bonaerense "a diario". "Cada día debemos pasar un reporte de la situación y de cómo marchan los servicios de internación y terapia intensiva", destacó. "La Provincia no solo está trabajando en el conurbano", afirmó el funcionario.

Mar Chiquita cuenta con un único servicio de terapia intensiva, situado en el hospital municipal de Coronel Vidal, y con otro único servicio de internaciones, dispuesto en la localidad de General Pirán, ambos pertenecientes al sector mediterráneo del partido. En la zona costera, donde vive la mayor cantidad de gente del partido, solo existen centros de atención de salud primaria.