Los marineros seguirán embarcados hasta que estén los resultados de los testeos

Lo sostuvo la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, pese a los pedidos de las tripulaciones del Scirocco y el Atlantic Surf III y el Consorcio Portuario.

La Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, afirmó este viernes al mediodía que las tripulaciones del Scirocco y el Atlantic Surf III, protagonistas de las primeras confirmaciones de coronavirus en la industria pesquera nacional, seguirán embarcados hasta que se conozcan los resultados definitivos de los testeos que se les practicarán a marineros para ratificar o descartar el diagnóstico del Covid-19.

"Una vez que estén los resultados se va a empezar a trabajar sobre el tratamiento del resto de la tripulación. Pero hasta que no haya resultados, no se va a modificar la situación", sentenció la funcionaria, en una conferencia de prensa que encabezó en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La responsable de la cartera sanitaria marplatense adelantó que este sábado personal médico se dirigirá hasta las embarcaciones, que permanecen amarradas en el muelle del Puerto, para hacer los hisopados a los dos tripulantes que habían dado positivo y a otro que mantuvo un "contacto estrecho" con uno de los presuntos infectados.

El flamante presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, había revelado a este medio que propusieron a las autoridades sanitarias municipales y provinciales trasladar a los marineros del Scirocco, el potero del Grupo Solimeno, al hotel del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (Somu) para que cumplan allí la cuarentena durante los próximos 14 días.

El representante del organismo subrayó en todo momento que buscan "resolver lo más rápidamente posible" la situación de los trabajadores, sobre todo porque "hay un caso positivo y existe un riesgo para el resto de los compañeros". En el potero hay 30 tripulantes a bordo mientras que en el otro buque de Glaciar Pesquera hay 32 personas.

Con respecto a los establecimientos hoteleros que sumaron su aporte al Municipio para colaborar con la posibilidad de alojo por la pandemia, Bernabei confirmó que ya hay 504 camas para recibir a los marplatenses repatriados y a aquellos que presentan alguna sintomatología compatible con coronavirus. "Todavía tenemos disponibilidad pero no sabemos cuántas más personas deben venir de otros destinos", aclaró.

La Secretaria de Salud descartó que en la ciudad se realicen en el corto plazo test serológicos, que este viernes comenzaron a realizarse en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al poner énfasis que en el distrito todavía no se constató una "circulación comunitaria" del virus. "Estamos en instancias distintas", afirmó.

Además, Bernabei reveló que en los últimos días se llevó adelante un protocolo de investigación para realizar test a las personas que habían llegado del extranjero hace tres semanas. "Tomamos 170 muestras para ver si encontrábamos alguna situación positiva pero hasta ahora no se detectó nada", concluyó.