Por el paro en los puertos, temen un desabastecimiento de GNC en todo el país

Desde la Federación de Entidades de Combustibles advirtieron por un inminente desabastecimiento de GNC en el país por el paro que se mantiene en todos los puertos desde el martes sumado al impacto del anuncio de restricciones generales que hizo en cadena nacional el presidente Alberto Fernández.

La institución indicó que el barco regasificador de GNL está demorado por un paro de portuarios. "La situación impactará en la actividad del GNC: En el NOA se les cortó el suministro a las interrumpibles y el lunes podría suspenderse el abastecimiento a las bocas de carga de todo el país, más allá de su situación contractual", afirmaron.

En una nota que difundió la federación, se informó que el buque regasificador que amarrará en el puerto de Bahía Blanca para inyectar gas natural a la red durante los meses de invierno, llegó a aguas nacionales pero su ingreso a la terminal bonaerense de Escobar está demorado afectado por un paro de los gremios marítimos y portuarios.

La medida de fuerza afectará seriamente a la actividad del GNC. Para tomar dimensión de su alcance, hoy la distribuidora Gasnor cortó el suministro a las Estaciones de Servicio en condición “interrumpibles”, pero se estima que la decisión también podría alcanzar a las “firmes”, si el lunes no hay una solución.

La región más afectada es la del NOA, esto es Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. Pero también impactará en las provincias que reciben el fluido a través del mix de cuencas, como ser Córdoba, Santa Fe y la zona de Cuyo.

Según explicó el presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero, Pedro Llorvandi, IEASA no está inyectando gas a la distribuidora. “La situación fue argumentada por la energética nacional en la Secretaría de Energía”. “IEASA no está cumpliendo lo prometido”, advirtió el directivo, quien se comunicó con funcionarios de la dependencia aunque por el momento no tuvo respuestas. “Esto se puede complicar seriamente”, alertó.

Por ahora la licenciataria está abasteciendo el consumo con volumen propio, pero deberá reintegrarlo. De ahí que es imperioso que IEASA inyecte el fluido para volver a balancear su stock y en ese sentido, si se demora la operación del barco Excelerate Energy, el escenario para el sector expendedor podría ser muy complejo.

“La gerencia de la licenciataria nos informó que si la semana próxima no se resuelve no habrá gas para las estaciones de GNC cualquiera sea la modalidad de su contrato”, afirmó Llorvandi con gran preocupación.

“El panorama es muy complicado, especialmente porque estamos ante un fin de semana atípico, con medidas de confinamiento y restricciones de todo tipo que podrían dificultar aún más su resolución”, puntualizó el dirigente.