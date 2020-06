El 56% de los comercios de Mar del Plata no recibió el ATP para el pago de salarios

La contracción económica y el cierre para la atención del público de los comercios considerados no esenciales durante la mayor parte de mayo, tuvo un fuerte impacto en las ventas, que cayeron el 76% con respecto al mismo período del 2019. En ese desolador contexto, el 55,8% de los comercios no esenciales no contó con ninguna asistencia estatal para el pago de salarios.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), que entrevistó a comerciantes de los rubros de artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; mueblerías, textil blanco y ropa de cama.

La encuesta, realizada durante mayo, dio a conocer que los empleados recibieron la peor parte: el 64,8% de los comerciantes encuestados dijo contar con personal, de los cuales un 12% fue en algún momento suspendido, un 19,5% no cobraron su salario durante abril (que tuvo al local cerrado) y el 55,8% no tuvo ninguna contribución por parte del estado para el pago de salarios.

El informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Ucip, da cuenta por otra parte, de un marcado pesimismo por parte de los comerciantes de productos no esenciales de cara a los próximos 3 meses: un 42,6 % cree que bajarán las ventas; el 37 % se mantendrán sin cambios y solo un 20,4 % estima que sus ventas aumentarán. A pesar de este panorama, la mayoría (el 28,8%) cree que junio será mejor que mayo, que fue tuvieron sus locales cerrados o algunos sostenidos a través de la entrega a domicilio, que en el mayor número de casos (el 41%) no alcanzó con las expectativas.

Para el titular de la Ucip, Alejandro Lamacchia, la preocupante caída fue el motivo por la insistencia para la urgente reapertura de los locales y en este contexto valoró que los gobiernos municipal, provincial y nacional, los escuchen: “La aprobación para la apertura de los comercios minoristas ha sido un alivio para nuestro sector. Los números que presentamos en este informe reflejan la dramática situación que estamos atravesando y justifican el insistente pedido que hemos hecho junto con los comerciantes a las autoridades de la urgente reapertura de los locales comerciales”, razonó.