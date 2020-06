Bonifatti: "Cuando nos habilitaron comercios y peluquerías teníamos 13 casos"

El secretario de Gobierno Santiago Bonifatti se sumó a las críticas al parámetro de los 21 días que estableció el gobierno provincial para que los municipios accedan a la fase 5 y planteó que Mar del Plata no puede ser medida con la misma vara que un pueblo de 8.000 habitantes, que no exporta y no tiene relación con distritos vecinos.

"Nosotros insistimos con la idea de que no se puede poner un parámetro para todas las ciudades por igual", planteó en diálogo con el móvil de 0223 Radio.

En esa línea, el funcionario municipal recordó que cuando Mar del Plata recibió la autorización del gobierno provincial y nacional para la apertura de comercios y peluquerías la situación epidemiológica era más complicada que en la actualidad.

"Esperamos que se puedan considerar estas situaciones excepcionales. Cuando nos dieron la excepción del comercio y peluquerías Mar del Plata tenía 13 casos activos. Cuando se habilitó la industria de la construcción teníamos 10 o 12 casos. Hoy, que tenemos cinco casos, después de haber estado varios días con solo dos casos, pensamos que la oportunidad sigue siendo la misma", detalló.

Al igual que la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, Bonifatti planteó que Mar del Plata debe ser medida con todos los indicadores sanitarios y no solo con la acmulación de días sin casos autóctonos. "¿Cuántos casos positivos hay? Son 5. ¿Cuántas camas de terapia intensiva se están utilizando? Ninguna para la pandemia. ¿Cuál es la curva de duplicación de casos? Hasta antes de la aparición de estos casos no la podíamos contar porque daba error, eran más de 100 días", detalló.

Respecto a los anuncios que hará el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el funcionario municipal marcó que siempre generan mucha expectativa. En esa línea, planteó que es natural que la prioridad esté puesta en el Área Metropolitana por la cantidad de contagiosd, pero advirtió que es una realidad "muy distinta" a la de la mayoría de los distritos del interior provincial.

"Por un lado, miles de casos por día en el conurbano, con muchos fallecidos, y por otro lado el interior bonaerense que tiene otra realidad epidemiológica y que se siente de otra manera", dijo.

A su vez, marcó que se hace "cada vez más difícil" expliicarles a los marplatenses "por qué no se puede salir, por qué no se puede hacer deporte y por qué no están habilitadas las actrividades gastronómicas".

"Se hace más complejo cuando se sostiene en el tiempo una situación de contagios muy baja", agregó y sostuvo que el rechazo por parte de la provincia con el solo argumento de que Mar del Plata está "en fase 4" no es suficiente. "Vamos a insistir", agregó.

"Son muy importantes los anuincios del presidente para la Argentina. También son importantes los anuncios que hagan el gobernador y el jefe de Gobierno para el Amba. Pero nosotros nos fijamos en los anuncios que son para el interior porque tenemos otra realidad. Esperamos que haya anuncios que tengan que ver con esta realidad diferente. Los marplatenses han sido muy responsables con todas las pautas y así lo seguiremos haciendo, lo que no quita que insistiremos", cerró.