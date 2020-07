En la cuarentena, Mar del Plata sigue con unas 80 personas en situación de calle

Unas 80 personas siguen en situación de calle desde el inicio de la cuarentena que se decretó por la pandemia del coronavirus, según lo que afirmaron representantes de la Noche de la Caridad, el grupo religioso conformado por integrantes de diferentes parroquias de la ciudad con la misión de ayudar a las personas sin hogar.

"Los que están en calle hoy en día son la mayoría de hermanos que quedaron y que no quisieron internarse ni ir a ningún lugar; están bastante quebrados psíquicamente o atravesados por las adicciones", explicó Olga Paravizini, coordinadora del programa dependiente de Cáritas.

La representante de la entidad dijo que se brinda asistencia a las personas con la entrega de viandas de comida y ropa de abrigo y remarcó que siempre se buscan alternativas para tratar de derivarlos a lugares de contención pero dijo que "en su mayoría no aceptan".

"La mayoría son jóvenes; en este momento solo hay tres chicas que están en la calle con su pareja. Como no hay lugar para internarse juntos, no quieren separarse y entonces optan por permanecer en la calle. No quieren saber nada de ir a ningún lugar", ratificó.

Frente a este contexto, la coordinadora de la Noche de la Caridad pidió a la comunidad marplatense por donaciones para poder mejorar la asistencia a las personas en situación de calle. "Permanentemente nos piden frazadas o zapatillas, medias y camperas. Lo más importante es la ropa de agrigo porque a veces nos llega mucha ropa pero no es lo que necesitan", señaló.

Sin embargo, Paravizini aseguró que las parroquias están bien respaldadas con los recursos de comida durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Antes de la pandemia nosotros salíamos con 340 viandas y ahora solamente salimos con 80 o 90 porque el resto quedó en los refugios", explicó, en declaraciones a 0223 Radio.

Al reconstruir algunas de las historias, la representante de Cáritas reconoció que en la calle quedó "mucho cuidacohes que antes se podía pagar una pensión con la moneda que juntaba en el día". "Ahora, como ya no pueden hacerlo porque no hay actividad a la noche, tienen que dormir en la calle", lamentó, y agregó: "Esta situación agravó muchísimo la situación porque incluso había restaurantes que le daban un café, una vianda, un café a la tarde, y todo eso lo perdieron".

Paravizini también insistió en la complejidad que implica el abordaje de las personas en situación de calle por el pasado que suele atravesarlos. "Muchos están totalmente excluidos del ámbito familiar y sin nadie que los sostenga es muy difícil salir de esa situación. Los hermanos que han podido salir de las adicciones, por ejemplo, siempre lo han hecho con alguien al lado", puntualizó.

La institución ligada a la Iglesia Católica siempre está abierta a recibir donaciones. Cualquier persona interesada en hacer una aporte puede dirigirse a la sede central de Cáritas, de Chacabuco al 4850, que está abierta de lunes a viernes 8 a 14. O también puede ir en forma directa al Hogar Nazaret, de Balcarce 5036, y con horario de funcionamiento (todos los días) entre las 18 y las 6. Su teléfono es 474 - 9795.