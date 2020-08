Caso Lucía Pérez: "Quedó demostrado que la sentencia fue aberrante y perversa"

Con la misma fuerza que muestra desde su primer día de lucha y dolor, Marta Montero renueva las esperanzas de encontrar Justicia después del espaldarazo que le dio el tribunal de Casación este miércoles al anular el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata en el que se había absuelto a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los acusados por el abuso sexual y femicidio de su hija, Lucía Pérez, cometido en octubre de 2016.

A poco de conocerse la resolución de La Plata, la mamá de la joven que tenía tan solo 16 años dijo que ahora siente que la batalla que encabeza con su familia y el apoyo de diferentes organizaciones está encaminada: "Nosotros nos sentimos que ya estamos en el camino que va a la Justicia. Sentimos que Lucia es la que nos guía y que al final vamos a tener Husticia".

Marta habló con 0223 e insistió con el mismo mensaje que reitera en cada marcha, en cada aparición pública: que el caso de su hija, es en realidad, el caso de "muchas Lucías y muchas mujeres" que son víctimas de un Poder Judicial que no tiene en cuenta ninguna perspectiva de género. "En esta lucha no hay aparatos ni nada; somos personas libres de pensamiento, libres de decir y poder discernir qué es lo que queremos hacer", explicó.

Si bien reconoce que todavía queda un trecho largo en la causa y que recién el próximo debate oral se podría realizar en el transcurso de 2021, la madre de la adolescente ratificó su fortaleza para afrontar las próximas etapas que quedan en este caso que conmocionó a Mar del Plata y el país. "No quiero pecar por soberbia pero la verdad que la fuerza la he tenido siempre con mi marido y mi hijo y con todas las personas maravillosas que nos acompañan y con las que luchamos juntos", expresó.

"Las fuerzas no las damos entre todos y nace porque a esta injusticia no la vamos a tolerar más. Tejimos una red de lucha en la que no solo hay mujeres, sino que también hay hombres, familias. Cuando nosotros hicimos las marchas han estado las familias escuchando y ayudándonos. Entonces cuando esa lucha se genera de esa manera es el único camino que te permite encontrar Justicia", razonó.

Marta renovó sus cuestionamientos a los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, que absolvieron a los tres acusados del crimen, y al igual que sus abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia insistió en la necesidad de que avance el jury de enjuiciamiento en su contra en la Provincia para que "esta sea la última sentencia que hayan dado en sus vidas".

"Casación demostró que fue un fallo perverso y aberrante contra estos tres cínicos que mataron una criatura de 16 años. Y lo preocupante que detrás de todo esto también se da un mensaje a la sociedad desde la Justicia, hay un mensaje de decir 'hacé lo que quieras total no te va a pasar nada' y no puede ser así. Para ellos es un cuerpo más que se diluye pero esta familia y toda la gente que creyó en nosotros salió a pelear por algo diferente", aseveró.

La mamá de la adolescente también se mostró ansiosa y dijo que espera que "llegue cuanto antes" el nuevo juicio para que esta lucha no se dilate por más tiempo. "Sabemos que tenemos que seguir en esta lucha. Esto no va a parar. No es que ahora nos sentamos y nos quedamos de brazos cruzados hasta que llegue el juicio. Cada día es una lucha por Lucía", ratificó.

Montero también resaltó el rol de sus abogadas y consideró que desempeñan una labor "excelente" en el caso. "El tema es que ellas defienden a una mujer, a una chica, para ellas esto no es un expediente sino que están defendiendo su propio género y cuando uno defiende a alguien por amor el resultado es completamente distinto", sostuvo.

Este miércoles, los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan determinaron que debe realizarse un nuevo debate oral, con la intervención y participación de otro tribunal, para que se puedan evaluar nuevamente las pruebas incriminatorias contra los tres sospechosos.

En esta instancia, lo que se sí se ratificó fue la sentencia por la tenencia y venta de estupefacientes, que se tradujo en una pena de 8 años de prisión para Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Alejandro Maciel, quien falleció hace unas semanas por un cáncer de pulmón, había quedo absuelto de todo tipo de responsabilidad.

De todos modos, la resolución de los magistrados platenses todavía no está firme: la defensa de Farías y Offidani que esgrime María Laura Solari tiene la posibilidad de interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para dar marcha atrás con el dictamen. El plazo máximo para la presentación es de 10 hábiles.

En caso de que se apele a la instancia recursiva, una vez que el máximo tribunal de Justicia de la Provincia decida si corresponde o no anular el fallo inicial y hacer un nuevo juicio con otro tribunal, se comenzará con el sorteo de los magistrados que deberán intervenir en el próximo debate para fijar una fecha con posibles vistas al 2021.

