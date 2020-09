El gobierno de Kicillof, furioso con Lunghi: “Hay intendentes que son irresponsables”

A menos de 24 horas de lo anunciado por el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, en relación a un nuevo diseño operativo-sanitario para contener la pandemia del coronavirus en su partido, el gobierno de Kicillof salió a critricar duramente lo determinado en la comuna serrana, donde de este lunes rige un propio sistema de fases, sostenido en la denominación de “estadíos” definidos por los colores rojo, verde o amarillo.

Fue la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, quien cuestionó con dureza la decisión de Tandil de salirse del sistema de fases que desde hace meses estableció el Ejecutivo bonaerense.

En declaraciones al programa La Mecha de radio Provincia, García expresó: “Este fin de semana vimos en varios municipios la decisión de reabrir los bares contradiciendo no una decisión política sino sanitaria. Hay distritos que han tomado decisiones propias como Tandil, donde por decreto se desacopla de las indicaciones de presidencia y del gobernador y toman un sistema propio”, describió la funcionaria.

En esa línea, García continuó: “Tandil no es una ciudad amurallada, está en una región sanitaria con contagios comunitarios, es inentendible la decisión del intendente, ha sido no sólo inconsulta sino absolutamente irresponsable cuando ve como se ha comportado el virus en la Provincia y en el país. Indica además la poca solidaridad con sus pares, independientemente del partido político porque este mismo efecto contagio se produce en otros distritos”, aseguró la ministra.

“Cuando uno toma las decisiones tiene que hacerse cargo de las consecuencias, deseo desde el fondo del corazón que no siga circulando el virus en Tandil pero si así lo hiciera el único responsable será el intendente”, advirtió García posteriormente.

El enojo de la gestión de Kicillof no se quedó ahí. La titular de la cartera de Gobierno destacó: “Es muy difícil todos los días que no se puede abrir, es antipático, el más interesado en que se abra la actividad productiva y comercial es el gobernador. Me parece que no se advierte la gravedad de la enfermedad. El personal de salud nos dice que no da más, que están agotados, nos alerta, la circulación es cada vez mayor y no se entiende cómo en algunas jurisdicciones se incite a que la gente salga, se agolpe, consuma”, analizó García.

“Los oídos se cierran cuando se pone limitaciones pero se abren cuando hace invitaciones. Esta modalidad de calles repletas con bares o marchas tienen las consecuencias que se ven 14 días después. Uno debería pedir que quien haga estas cosas se haga responsable de su salud pero no es así porque es vector de contagio”, sumó la ministra.

Finalmente, García aseguró: “Hay cosas que me parecen un acto de irresponsabilidad absoluta producto de las tensiones sociales y económicas pero la decisión de haber decretado el aislamiento tiene que ver con cuidar la salud”, concluyó.