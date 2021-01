Guardavidas de Mar Chiquita: “Nos encontramos con un municipio que nos cierra las puertas”

La situación de perjuicios e irregularidades que denuncian integrantes de la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar Chiquita contra el gobierno del intendente Paredi se extiende en el tiempo y con el paso de los días se vuelve aún más compleja, con continuas manifestaciones en la ruta 11, una de ellas pautada para este martes 26 de enero desde las 19 horas en el ingreso a la localidad de Santa Clara del Mar.

Aunque los reclamos de la organización se remontan a los últimos años de gestión del jefe comunal antecesor, Carlos Ronda, los problemas se intensificaron durante el verano pasado, una vez asumida la nueva administración municipal, y se volvieron aún más críticos en este período estival del 2021.

Luego del paso del gobernador Kicillof la semana pasada por el distrito, una visita aprovechada por la Ugam para elevar su reclamo directamente a las autoridades provinciales, el diálogo entre los guardavidas y el gobierno de Paredi sigue sin tener desarrollo.

"Nos venimos manifestando desde 2019. Nos encontramos con un municipio que nos cierra las puertas, con excusas que no tienen que ver con lo laboral. Nosotros buscamos siempre el diálogo y llegar a un punto de encuentro. No somos un grupo cerrado ni somos un grupo que no entiende de razones. Hemos presentado múltiples notas en 2019, durante todo 2020, para poder llegar a realizar un plan integral de seguridad en las playas de calidad", explicó uno de los trabajadores afectados en diálogo con 0223 Radio.

"Hay una excusa zonza de que no tenemos inscripción gremial. Es un tristeza que un municipio que debe trabajar para la gente, decline a un grupo de trabajadores que quiere colaborar con el ciudadano y la comunidad. Es incomprensible en este momento de la vida de la Argentina", especificó el dirigente durante el contacto con el programa ATR.

"No hay color político en Ugam, nunca la unión se va a asociar a un partido político partidadio. Nos interesa que los trabajadores y la comunidad tengan un buen servicio. Hay una excelente calidad humana y profesional, ¿por qué no podemos tener un buen servicio?", se preguntó el trabajador.

Los conflictos este verano se recrudecieron, según la Ugam, luego de que Paredi determinara que los guardavidas se tomen sus francos, lo que redujo el ingreso de muchos socorristas. "Desde noviembre tuvimos una reducción de casi 10 mil pesos ya que Paredi dijo que no quiere que trabajemos los francos, un derecho adquirido desde hace años", explicó el integrante de la Ugam, quien resaltó que durante los meses de marzo y abril también sufrieron un corte en el ingreso por los francos trabajados. "Quedaron debiéndonos 15 mil pesos", graficó.

Por si fuera poco desde la unión afirman que a los franqueros se los llama "a veces una hora antes de tener que ir a trabajar y no se les paga el título de guardavidas, además de que tampoco reciben un bono otorgado por la provincia de Buenos Aires". "Ellos no quieren sumarse al reclamo por temor a no ser convocados en los próximos veranos", advirtieron.

La preocupación de los guardavidas radica además en la falta de recursos humanos y materiales para cubrir el extenso litoral marítimo marchiquitense. "Los balnearios de las unidades turísticas fiscales, La Larga, Corvina, Los Cantiles, Costa Soñada, California, trabajan con menos cantidad de guardavidas que lo requerido por los metros de playa. Cuando la ley dice que tiene que haber un guardavida cada 80 metros, y nuestros frentes de playa son de más de 200 metros, la cuenta es fácil", describieron desde la Ugam.

El año pasado, el gremio pidió la intervención de la Comisión Provincial de Guardavidas, que recién se expidió un año después de que se realizaran fiscalizaciones. "Se revelaron varias irregularidades, tanto en el sector privado como en el público, donde hay frentes de playa de 500 o 600 metros en La Caleta, La Baliza, Mar de Cobo, Mar Chiquita, ahí hay dos guardavidas, que tienen que salir 500 metros para un lado u otro".

"Estas situaciones hacen que nosotros vayamos tomando más temperatura. Nos ningunean, estamos en una época en donde la palabra es lo que mejor tiene que funcionar. Es tristísimo lo que está pasando. El municipio no quiere atendernos ni siquiera para ver qué punto podemos mejorar", reclamaron a continuación.

Sobre la falta de inversión en la playa, la Ugam denuncia que la comuna estafa al vecino ya que existe un impuesto municipal que conforma un fondo especial para la seguridad en playa de más de 15 millones. "No hay un solo peso invertido en la seguridad en playa", aseguraron al respecto.