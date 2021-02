Femicidio de Claudia Repetto: "Queremos el juicio ya, nuestra espera se terminó"

La familia de Claudia Repetto, la víctima de uno de los femicidios de mayor impacto en Mar del Plata a lo largo del 2020, insistió en el pedido a la Justicia para que definan en el corto plazo el juicio contra Ricardo Rodríguez, la expareja que confesó haber asesinado a la vecina del barrio Termas Huinco.

"Queremos el juicio ya. No queremos esperar más. Nuestros tiempos están terminados. Ricardo Rodríguez tiene que ir a juicio y tiene que ser condenado por femicidio", exigió Jorge, el hermano de la mujer de 53 años, después de participar de la multitudinaria movilización que se gestó este miércoles para volver a alzar el grito por "Ni una menos".

El hombre reconoció que le "genera un dolor muy grande" saber que "cada 24 o 25 horas hay otra chica muerta" en la ciudad o el país. "Me parece algo muy fuerte. Cada vez que participo de una marcha y que vengo a Tribunales recuerdo a mi hermana desde lo más profundo de mi corazón", confesó.

"Lo único que pido es Justicia por Claudia, por Úrsula - NdeR: la joven de 18 años que motivó la marcha tras ser asesinada por su expareja policía en la ciudad bonaerense de Rojas el 8 de febrero -, y por todas las chicas que siguen desapareciendo. El Estado se tiene que hacer responsable de esto", consideró el familiar.

Jorge Repetto cuestionó que las autoridades políticas "no brinden un acompañamiento en la lucha contra estos hijos de puta que siguen matando chicas a cada momento". "El dolor es más grande por cada día que pasa", aseguró.

Días atrás, la familia de la mujer protagonizó una serie de incidentes con la policía en Tribunales, en donde estaba previsto que prestara declaración Rodríguez. Al arribar el camión con el imputado a bordo, se vivieron momentos de tensión que terminaron con la postal de efectivos reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos.

Este 1 de marzo, al cumplirse un año del femicidio de Claudia Repetto, la familia realizará una marcha en Mar del Plata para mantener vivo el reclamo de Justicia, según anticiparon.

La expectativa que mantienen los familiares de Repetto es que el juicio contra el hombre de 54 años se pueda llevar adelante en este 2021 pero lo cierto es lo que plazos judiciales todavía no permiten asegurar esa posibilidad. Fuentes judiciales consultadas por 0223 habían indicado que, en caso de que se pueda realizar el debate este año, tendría lugar en el último tramo del segundo semestre.

A pesar de que Rodríguez confesó el femicidio después de permanecer prófugo durante casi un mes, el fiscal Leandro Arévalo que quedó a cargo de la investigación todavía tiene que reunir algunas pruebas para que la Justicia de Garantías acepte el pedido de elevación a juicio.

Ricardo Rodríguez, mientras tanto, sigue alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán bajo la imputación del delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un nombre mediando violencia de género.

Hasta la fecha, la prueba más contundente que pesa en su contra es la confesión que hizo a la Justicia después de ser capturado por vecinos que lo vieron circulando por la calle. “Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, había dicho el presunto femicida, en Tribunales.