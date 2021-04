Montenegro: "Les pedimos un esfuerzo adicional para cuidar el laburo y la presencialidad"

Pocas horas después que la provincia de Buenos Aires confirmó que Mar del Plata permanece en Fase 3, este mediodía el intendente Guillermo Montenegro pidió "un esfuerzo adicional" a los marplatenses y junto a la titular de Salud, Viviana Bernabei, analizó la preocupante situación epidemiológica de General Pueyrredon.

En el comienzo de su alocución, Montenegro sostuvo que "ante el aumento de casos, aumenta la posibilidad de ocupación de camas y por eso tomamos distintas definiciones como aumentar la cantidad de testeos y junto a la Provincia y Nación se generó un nuevo laboratorio en el Cema y también un laboratorio en la Unmdp donde se hace un seguimiento activo de casos" y planteó el trabajo que realiza la Comuna con los aislamientos y la disposición de 120 camas con oxígeno en hoteles "que se pueden ir ampliando para descomprimir a las hospitales".

"Este es un esfuerzo que no lo hace un gobierno sino que se hace entre todos", dijo el jefe comunal y pidió un mayor esfuerzo en los cuidados y los protocolos por Covid. "Sabemos que el mayor problema que tenemos es en la clandestinidad, en las reuniones sociales, donde nos relajamos. Y uno sabe que estamos cansados, por eso es importante hacer un esfuerzo adicional", remarcó.

"Obviamente deben estar cansados de pedir que hagan esos esfuerzos", dijo Montenegro pero razonó que "esta es la forma de defender el laburo y la presencialidad en las escuelas".

En ese análisis, el Intendente sostuvo que todos los controles que se vienen realizando de manera conjunta con la policía bonaerense y las fuerzas locales "funcionan y mucho pero no se puede controlar la casa de cada uno", destacando el número de whatsapp del municipio para denunciar fiestas o reuniones sociales ilegales.

"Cada uno es responsable de lo que le pasa a nuestra ciudad y nuevamente los invito a la solidaridad, a pensar en el otro, el que tiene que laburar, el que tiene que abrir su comercio", dijo Montenegro y recordó el cierre que tuvieron los locales no esenciales durante la primera etapa de la pandemia en 2020.

"Sabemos del cansancio, de querer juntarse con nuestros familiares, amigos, pero no hacerlo, porque no es el momento", razonó el jefe del ejecutivo municipal.

Ante la consulta de la prensa, Montenegro sostuvo que se está trabajando en mayores testeos en conjunto con el laboratorio de la Unmdp, controlando el transporte en los horarios picos y así evitar la aglomeración de gente. "Permanentemente estamos dialogando con la empresa para dar las respuestas necesarias según las posibilidades que tiene el Municipio como las exigencias y las multas", advirtió.

"En relación a las fases, siempre es lo más importante es el cuidado del marplatense y eso tiene que ver con la economía, la salud y la presencialidad. Siempre he tenido un diálogo con la Provincia, incluso cuando se modificaron las fases. Ese diálogo permanece y sigue de la misma manera con el jefe de gabinete, con el ministro y viceministro de salud, Yo voy a seguir manteniendo la misma posición, buscando el diálogo pensando en mi ciudad. Voy a enojarme cuando me tenga que enojar pensando en los marplatenses. Obviamente que no quiero ni llegar a pensar de hacer cualquier tipo de restricción si cumplimos con los cuidados", dijo Montenegro e insistió con su análisis: "Si los marplatenses hacemos las cosas bien, ni siquiera vamos a tener la necesidad de plantearlo".

Por otra parte, el Intendente manifestó que la decisión de realizar mayores controles en los accesos a la ciudad "se piensa en conjunto con la Nación y la Provincia" y que "sobre todo cuando vienen de lugares de mayor circulación" y en ese punto dijo "no es lo mismo Mar Chiquita o General Alvarado", además de sostener que al ser Mar del Plata la cabecera de la región sanitaria VIII, es importante que este tipo de controles, "se piensen entre todos" los municipios involucrados.

A modo de síntesis, Bernabei remarcó que General Pueyrredon "está con una cantidad de casos menores a los que fue el primer pico grande de la pandemia. Habrá que ver como evoluciona esta semana pero en aquel momento fue más sostenido por lo cual estuvo más tensionado el sistema de internación", recordó.

"En este momento no digo que estemos felices, pero tenemos una situación en lo que son las camas de terapia intensiva, en donde todavía se puede dar respuesta, tanto en la patología Covid como la no Covid. Es importante señalar que en ese momento estaba prácticamente todo disponible para lo que era patología Covid pero ahora no se están atendiendo otras patologías por lo cual desde el punto de vista sanitario, estamos en una situación, un par de escalones más abajo pero no amerita que nos relajemos", completó.

NOTICIA EN DESARROLLO