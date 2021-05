Crisis en cuarentena: "Algunos sectores no acataron porque si no tienen que cerrar el negocio para siempre"

Representantes de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) reconocieron que algunos sectores de la ciudad no acataron la cuarentena decretada desde el sábado por el presidente Alberto Fernández porque "implicaría el cierre definitivo de sus negocios" después de arrastrar varios meses de profunda recesión en las ventas.

Si bien la entidad por estas horas se encuentra haciendo un relevamiento del cumplimiento de las restricciones, Juan Antonio Gutiérrez, su presidente, reconoció que hay "mucho malestar" en algunos rubros como los salones de eventos, los gimnasios, y la gastronomía. "Es gente que está en una situación muy complicada. Habría que esperar al miércoles para ver realmente cómo es la apertura comercial general", dijo.

"El acatamiento o no es una decisión individual de cada negocio. Nosotros sabemos de las problemáticas que hay en cada comercio y somos muy respetuosos de su decisión. Hablamos de un tema netamente comercial, no sanitario, pero hay que entender que hay sectores que no acataron porque no pueden hacerlo. Si cierran, esto implicaría directamente el cierre final de esos negocios", afirmó el empresario, en diálogo con 0223.

En sintonía con el planteo que hizo la Cámara Argentina del Comercio tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, el referente del sector sostuvo que "el cierre de la actividad y el receso de una semana en muchos negocios ya significa el cierre definitivo". "La gente no aguanta una situación de más receso en las ventas; los costos operativas sigue igual, los impuestos también, y no hay forma de afrontar un frente económico con una actividad cerrada", planteó.

Gutiérrez pidió a las autoridades que "busquen otra balanza" antes de avanzar con otro cierre definitivo de actividades. "Hay que buscar la forma de terminar de vacunar para no perjudicar de manera tan grande la situación de las pymes", consideró, respecto del ritmo de aplicación de dosis que tiene lugar durante la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno contra el Covid-19.

Para graficar el estado de crisis extrema, el referente de Cameco citó a la hotelería y recordó que por esta fecha en General Pueyrredon hay 250 establecimientos cerrados, de las cuales la mayoría se corresponden con "empresas familiares". "Es imposible de mantener algo así. Porque una vez que se hace el cierre de una estructura después hay que hacer una inversión importante para ponerlo de nuevo en actividad", dijo.

El empresario marplatense descartó una "mala intención" del Gobierno con estas restricciones desde el punto de vista económico y también reconoció que la emergencia sanitaria que provoca el Covid-19 "es una realidad muy difícil de manejar". "Entendemos que en la toma de decisiones que hay poner en la balanza la salud y la economía", afirmó.

"Nosotros estamos para sumar y creemos que es importante que a veces se nos consulte más para ayudar a tomar algunas medidas o participar en decisiones que tienen que ver con la vida comercial. Las pymes son el pulmotor de toda la generación de empleo. Nadie debe olvidar eso. Tenemos que trabajar mucho para eso. Cada pyme de Mar del Plata tiene bien puesta su condición de pyme y que sacar adelante la situación de la ciudad", concluyó.