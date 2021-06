Barrera sobre Montenegro: “Es muy fácil echarle la culpa a Kicillof, pero a veces hay que hacer un mea culpa”

Al igual que sucede con los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, el partido de Villa Gesell ha sido ubicado para esta semana en la fase 3 de contención de la pandemia, según lo dispuesto el viernes pasado por el gobierno bonaerense.

Al haber salido de la fase 2, la comuna geselina pudo ampliar los horarios para la actividad comercial y, fundamentalmente, recuperar la presencialidad educativa: desde este miércoles los jóvenes del distrito volverán a las escuelas.

En el contexto de las críticas que los intendentes de Juntos por el Cambio lanzaron contra la gestión de Axel Kicillof por mantener en fase 2 a varios municipios de la región, el intendente Barrera dialogó este lunes en la mañana con el programa ATR de 0223 Radio y analizó los motivos que permitieron a Villa Gesell recuperar una instancia menos restrictiva para convivir con la emergencia sanitaria.

"Venimos haciendo un trabajo de concientización con los diferentes sectores de la sociedad, se ha hecho un gran esfuerzo y ese esfuerzo dio sus frutos. Llegamos a tener un pico de 350 casos activos y a la fecha tenemos 150 y ese número está bajando", detalló inicialmente Barrera.

En esa línea el jefe comunal ahondó: "Pudimos recuperar la fase 3, pero más contentos nos pone aún bajar la cantidad de casos activos, porque sabemos que cuanto más contagiados tengamos, más ocupado va a estar el sistema sanitario y eso también se traduce en un porcentaje de vecinos fallecidos", razonó.

Consultado por el logro obtenido de pasar a fase 3, Barrera entendió: "Nosotros trabajamos para poder cambiar la fase, sabíamos que si hacíamos un esfuerzo lo conseguiríamos. Y es un logro de todos los geselinos que supieron manejarse en estos tiempos difíciles de manera inteligente frente a la pandemia, los resultados se van dando", sentenció el titular del Ejecutivo local.

"Lo importante son también las políticas públicas que cada distrito implementa, nosotros respetamos mucho la vida y la salud, controlamos los ingresos con los retenes, realizamos una recorrida por los diferentes comercios, efectuamos una concientización por medios, los mensajes evidentemente dieron resultado", sumó Barrera.

Posteriormente el intendente del Frente de Todos se refirió a la situación de General Pueyrredon y a la postura tomada por Montenegro: "La diferencia que yo puedo tener con Mar del Plata son las políticas públicas que se emplean para trabajar en la prevención y bajar la cantidad de casos. Lo he escuchado a Montenegro decir que tiene camas vacías de terapia, pero esas son camas de toda la Región Sanitaria VIII, no son solo de Mar del Plata", reparó.

En esa línea el jefe comunal geselino agregó: "Hay que hacer un esfuerzo desde lo público, trabajando desde la prevención, es muy fácil echarle la culpa a Kicillof o a Fernández, pero a veces hay que hacer un mea culpa y revisar lo que se hace mal y reforzar los que se hace bien. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado en tratar de evitar que los vecinos se contagien", exclamó Barrera.

Respecto a la relación con Martín Yeza, su par de Pinamar, el intendente de Villa Gesell aclaró: "No tengo ningún problema personal con Martín, solamente veo cómo cada uno hace frente a las políticas para combatir la covid-19. Pinamar no ha tenido los controles suficientes como para evitar contagios y esto es matemático, no es político. Tenés tantos casos, tenés la posibilidad de pasar de fase, si no bajás los contagios, te quedás en la misma fase. La crítica no es a los pinamarenses, es al Ejecutivo de Pinamar por cómo tomó la pandemia y cómo trabajó en la contención", analizó.

Por último y en relación a la disponibilidad de camas existente en la región, Barrera no dudo en insistir con su análisis: "Mar del Plata se ha acaparado el hospital Interzonal y realmente nosotros cuando hay que derivar pacientes nos encontramos con que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Imagínense ustedes que Gral. Pueyrredon invierte un 8% en salud, mientras que en Villa Gesell se invierte más del 30%. Las diferentes gestiones de los intendentes de Mar del Plata no invirtieron en salud. Nosotros tenemos que arreglarnos con un hospital y sostenerlo. Me parece que hay que reveer esto, son también políticas que llevan a esta situación. Si los jefes comunales marplatenses hubieran pensado un poco más en la salud tendrían hospitales que dependan del municipio y no de la provincia", concluyó.