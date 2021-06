A 4 años del naufragio del Repunte, las familias de los tripulantes reiteraron el reclamo de justicia

Este 17 de junio a las 11 se cumplieron exactamente cuatro años del naufragio del buque “Repunte” mientras navegaba frente a las costas de la localidad de Rawson y 10 de los 12 tripulantes perdieron la vida producto del hundimiento. Para conmemorar la fecha, familiares y amigos de los tripulantes realizaron una marcha por el puerto de Mar del Plata.

“Hace cuatro años que comenzó todo, que comenzó nuestra lucha que es tremendamente desigual”, dijo Gabriela Sánchez, referente de la Multisectorial Ni un Hundimiento Más a 0223 al tiempo que detalló que desde el momento del hundimiento, tanto ella como los demás familia llevan adelante una lucha “contra toda lógica”.

En este sentido, Sánchez recordó que cuando comenzaron a movilizarse en reclamo de justicia, “muchos pensaban que nosotras íbamos a explotar dos meses y que íbamos a abandonar nuestra lucha y acá estamos. Logramos muchas cosas, pero no logramos que nuestros familiares tengan justicia”, dijo.

“Hicimos todo lo contrario a lo que se esperaba que hagamos pero no hay justicia. Ni siquiera fueron a retirar los cuerpos de los tripulantes que fallecieron en alta mar”, agregó.

Seguimos sosteniendo que es necesario materializar justicia por la muerte de los diez tripulantes muertos en el Repunte. Decimos que es necesario porque las graves irregularidades que terminaron produciendo el hundimiento y llevaron a la muerte a nuestros familiares no pueden quedar impunes.

Hasta ahora nuestra experiencia y la de tantas familias que han pasado por lo mismo, es que hay una ley que no se aplica en defensa de los trabajadores. Esto no puede quedar impune, vamos a seguir luchando por una justicia real y valiente. Que se enfrente a los poderosos, que no le tiemble la mano a la hora de llevar a juicio a los responsables de esta masacre.