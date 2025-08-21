Dos robos a kioscos en 24 horas: cayeron “Los Pibes Candy”

Un veloz trabajo del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI permitió aprehender este jueves a dos sujetos acusados de ser parte de “Los Pibes Candy”, un grupo que asalta kioscos en la zona del macrocentro. Uno de ellos, de 27 años, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y el otro fue notificado de la formación de una causa.

El primero de los hechos sucedió el martes pasado en un kiosco ubicado en inmediaciones de las calles La Rioja y Brown cuando dos sujetos simularon tener un arma y le robaron a los empleados 88 mil pesos, cigarrillos y una gran cantidad de chocolates.

Ayer, minutos antes de las cinco de la tarde y con la misma modalidad, ingresaron a un kiosco en Gascón y Córdoba donde amenazaron a los empleados antes de robar una gran cantidad de chocolates y una cantidad de dinero que no fue precisada. Ambas actuaciones estuvieron a cargo de personal de la comisaría segunda que las remitió a la DDI.

A partir de distintas tareas se identificó a dos sujetos de 27 y 30 años como responsables de los hechos, por lo que el fiscal Fernando Berlingeri solicitó una orden de allanamiento a la Justicia de Garantías.

La medida se hizo efectiva este jueves en un hostel ubicado en Gascón al 1800: en la habitación 7 se aprehendió a uno de ellos y secuestraron un camperón, dos gorras y un buzo utilizado en ambos hechos. El otro imputado estaba en otra habitación, salió cuando escuchó la presencia policial y también fue reducido.

Ambos deberán declarar en las próximas horas en Tribunales, aunque uno de ellos quedó en libertad mientras avanza la investigación. El más joven de los dos quedará alojado en el complejo penitenciario de Batán.