Lo mataron de un tiro delante de la novia y su familia quedó destruida: "Nada volvió a ser igual"

A Carla Ventura le cuesta hablar de familia. Desde que le arrebataron de un balazo a su hermano Octavio en el barrio Hipódromo nada fue lo mismo. Hoy, su mamá lucha contra la depresión, otro de sus hermanos padece brotes psicóticos que contiene con ayuda de profesionales, mientras ella aún intenta aprender a convivir con el dolor y la ausencia.

Para Carla, el aprendizaje es difícil y lleva casi cuatro años. El asesinato de uno de sus cuatro hermanos ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre del 2018. Octavio estaba junto a la novia, con su Dodge 1500 estacionado sobre la calle Salvador Viva, a una cuadra de Juan B. Justo, cuando un delincuente armado lo sorprendió y le pidió el celular. El chico de 21 años se negó, intentó resistirse y el asesino no dudó: le pegó un tiro en el pecho y escapó. A las pocas horas, la víctima murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende.

“Él no quiso dar nada porque recién había pagado la segunda cuota de ese celular. Le había salido carísimo. Y bueno, cuando a uno le cuesta mucho ganar las cosas, se suele aferrar a lo material. Mi hermano era un pibe bueno que laburaba en la obra. Éramos recontra unidos”, explica la joven de 32 años, que recuerda que en 2018 Octavio había terminado lo estudios para ejercer como plomero y gasista.

El disparo a sangre fría no solo terminó con la vida del chico sino que destrozó el corazón de una familia. “Cuando pasás una desgracia así, se rompe todo: se muere una persona pero también su familia. Esto es tan real como te lo digo porque después de la muerte de mi hermano nunca nada volvió a ser lo mismo, ni individualmente como personas ni como familia”, insiste Carla, en una entrevista que le concede a 0223.

A partir del crimen, la hermana de la víctima cuenta que su madre quedó “súper depresiva” y que otro de los hermanos enfrenta un tratamiento psicológico. “Claramente todo se desencadena por lo mismo. Perder a un ser tan amado de un momento a otro genera traumas de cualquier forma. Porque aunque yo me haya tenido que rearmar y salir a protestar a la calle, también tengo que aprender a vivir con este dolor”, apunta.

El vacío de Octavio aún despierta profundo dolor en su familia.

“A veces la angustia te supera. Uno carga dolor constantemente. Desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir pienso en mi hermano, en todo el amor que nos dio, y sobre todo en cómo hacer para que tenga Justicia. Uno también tiene que aprender a vivir con ese hambre de Justicia porque es algo que no se va más y no se calma”, asegura Carla, que hoy está patrocinada por el abogado penalista Maximiliano Orsini.

El sospechoso, libre

La reconstrucción de los hechos que hizo el fiscal Leandro Arévalo permitió señalar a Agustín Araujo como el supuesto autor del asesinato de Octavio Ventura. El acusado estuvo detenido poco más de un mes y en enero del 2019 quedó en libertad. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata lo decidió al entender que la carga probatoria de la fiscalía no era suficiente para hacer lugar al pedido de prisión preventiva y lograr que transcurra todo el proceso en la cárcel.

“Fue un oficial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) que me avisó que había quedado libre. No lo podía creer cuando me lo contó. Esta persona siempre se manejó con mucha impunidad porque el sistema funciona así. Está claro: el ignorante es el que no se sabe defender. Nosotros al principio no pusimos un abogado y después, cuando lo dejaron en libertad, tuvimos que hacer una raviolada para juntar plata y contratar uno. Para nosotros, que somos gente de laburo, fue muchísimo esfuerzo y sacrificio. Pero igual no se pudo hacer nada y el delincuente sigue libre”, lamenta la hermana de Octavio.

Hubo distintas marchas y protestas para hacerse eco del reclamo por Justicia. Foto: archivo 0223.

Dentro de los elementos que fundaron la imputación por el crimen, se encuentra el testimonio de la novia de Octavio, que llegó a identificar a Araujo a través de una prueba de reconocimiento de voz. “El reconocimiento se hizo con un sistema precarísimo, con un parlante de computadora de los ’80, pero así y todo dio positivo. Está la palabra de la chica que estaba con mi hermano que es la única testigo de lo que pasó”, dice Claudia, y agrega: “También conseguimos testigos que decían que este pibe robaba en el barrio y en las paradas de colectivos pero siempre le dieron poco valor”.

Lo cierto es que la culpabilidad de Agustín Araujo la terminará de definir un jurado popular, en un debate que está previsto que se extienda desde el 14 al 16 de diciembre de este año. “En este tiempo sufrí tantas cosas que ya me cuesta creer. El sistema judicial te voltea mucho. Pero la esperanza es lo último que se pierde y ojalá que se haga Justicia por mi hermano”, concluye la joven.