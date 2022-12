“Bernabei admitió que esta gestión no tiene suficientes profesionales para cubrir las necesidades”

En el marco del debate del Presupuesto 2023 y ante la presentación de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, el Frente de Todos cuestionó los fondos destinados al área de salud, donde consideró que “no hay soluciones ni planificación concreta”.

“Nos quedamos con algunas dudas y nos llevamos la certeza que la secretaria de Salud admitió que esta gestión no tiene suficientes profesionales para cubrir las necesidades de vecinas y vecinos de General Pueyrredon”, sostuvo la presidenta del bloque, Marina Santoro.

Además, la edil apuntó contra Bernabei por no desarrollar aspectos presupuestarios en su exposición, al contar con la administración de fondos por $7.500 millones. “Lo quiero resaltar porque los funcionarios tienen la responsabilidad de contarnos cuál es el Presupuesto. De hecho no pueden ni contarnos cuánto sale la app (para sacar turnos en Caps), que es su gran política en teoría. No saben cuánto salen ni los indicadores en números que incluso le pregunta una concejala del oficialismo”, apuntó.

Por su lado, Vito Amalfitano planteó que “la secretaria de Salud de Montenegro confirmó que seguirá siendo insuficiente la atención en los barrios de Mar del Plata y Batán. Esta deficiencia que no contempla soluciones ni planificación concreta a través del presupuesto municipal proyectado, se suma a la grave situación que atraviesa la comunidad por la falta de atención de salud mental”, luego de las cifras alarmantes presentadas por la funcionaria municipal.

Bernabei expuso ante el Concejo Deliberante junto a González (Obras y Baragiola (Desarrollo Social). Foto: Prensa HCD.

Al ser consultada por el presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Roberto Gandolfi, sobre si son suficientes la cantidad e turnos que se dan actualmente en los Caps, Bernabei reconoció que en realidad “se necesitan más profesionales”, para poder ampliar los turnos.

“En este momento, Cicop está llevando adelante una protesta ante los efectores provinciales con los mismos planteos que hay hacia el Municipio”, matizó, al intentar mostrar una falencia generalizada en la salud pública, ante profesionales que optan por desempeñarse en el sector privado, donde obtiene mejores sueldos. “Se necesitan más profesionales, pero no se los dan porque no están en el presupuesto”, le contestó Amalfitano al respecto.