Carrancio: "Queremos tener un diálogo que lamentablemente no tenemos"

El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, explicó los motivos por los cuales decidió suspender el debate del Presupuesto 2022 y pidió al oficialismo que se siente a dialogar para acordar los criterios de tratamiento de los expedientes.

Luego de que el interbloque Juntos acusara a la oposición de poner palos en la rueda, el presidente de la comisión dio los fundamentos de la decisión que hizo que hoy se suspenda la reunión.

Carrancio planteó que la explicación que hizo la concejal Marianela Romero sobre el cambio de giro en el expediente de las fotomultas puso un manto de duda sobre la potestad de los concejales de tratar otros proyectos, entre ellos el Presupuesto 2022 y las ordenanzas fiscal e impositiva.

Según Carrancio, para explicar el cambio de giro el oficialismo planteó que un expediente no tiene estado parlamentario hasta tanto en una sesión ordinaria los concejales aprueben los giros. "Desde el viernes le estamos pidiendo las autoridades del Concejo una reunión de labor para explicar cuál es el criterio. Si estamos haciendo bien tratando los expedientes o infraccionando el reglamento, ya que no tienen los giros aprobados en la sesión", dijo el edil.

Sin embargo, la reunión pedida por la oposición, primero de manera personal el viernes, y luego a través de una nota este lunes, no se concretó. "No entiendo por qué el oficialismo no quiere tener esta charla. Nos viene negando esa reunión", dijo Carrancio.

El concejal de Crear Juntos planteó que la reunión del lunes se realizó porque ya había sido convocada formalmente y el secretario de Hacienda Germán Blanco estaba en el recinto. "Fue una gestualidad y una muestra de respeto hacia el funcionario", dijo Carrancio, pero recordó que en el inicio de esa reunión había advertido que si no se aclaraba este criterio no se continuaría con el tratamiento del expediente.

El presidente de la comisión sostuvo que el uso y costumbre del Concejo Deliberante permitía que el secretario diera los giros y los expedientes avancen. "Si había alguna discusión por los giros se daba en la sesión posterior", sostuvo.

"Nosotros creemos que es así. Pero como para justificar la irregularidad que cometieron en el expediente de fotomultas, cambiaron el criterio queremos saber qué va a regir", insistió Carrancio.