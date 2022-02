Bordaisco: “En el Concejo hay que sentarse y discutir diferencias, no sirve trabar por egoísmos políticos”

El senador provincial Ariel Martínez Bordaisco, ex presidente del Concejo Deliberante de General Puyerredon, cuestionó la decisión de la oposición de suspender el debate del presupuesto 2022.

“La oposición sabe muy bien que si no se sienta a debatir está dejando a la ciudad sin herramientas de gestión. Lo sabe bien, porque cuando se trataron los presupuestos de Nación y de Provincia le pedía responsabilidad a Juntos por el Cambio. Y nosotros nos sentamos y debatimos. En Provincia, el gobernador tiene su presupuesto aprobado por la Legislatura para poder gestionar. Ahora, cuando son ellos los que deben tener responsabilidad, cambian de ideas y de valores políticos”, apuntó Bordaisco.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mar del Plata señaló que “el Concejo tiene los mecanismos y los espacios de debate necesarios para plantear las diferencias, pero si la actitud es vaciar reuniones, amparándose en cuestiones reglamentarias que no tienen fundamento para no discutir, no hay posibilidad de avanzar en ningún tema”.

El ex presidente del Concejo Deliberante en los dos primeros años de gestión del Gobierno de Guillermo Montenegro evocó que durante el período en el que estuvo en funciones "todos los funcionarios del Ejecutivo pasaron a explicar sus metas y sus gastos". "Se dieron todas las discusiones y se crearon los consensos", recordó.

"La oposición, en esta nueva composición del Concejo, no debe retroceder en las prácticas que se habían consolidado y que son importantes para el funcionamiento, no sólo del Concejo, sino de toda la ciudad”, pidió Martínez Bordaisco.

Por último, el senador provincial se refirió a la importancia del tratamiento del presupuesto 2022: “Estamos en un contexto en el cual tenemos que comprometernos con el desarrollo de la ciudad, planificar cómo reactivar nuestra economía y empleo en un contexto de pospandemia, qué prioridades vamos a tener. Eso es debatir un presupuesto. Por eso, hay que llamar a la reflexión a la oposición para que no siga evitando una discusión que involucra el futuro de los vecinos y vecinas de General Pueyrredon”.