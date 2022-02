Master Chef: Mica Viciconte sigue en carrera y va por el delantal dorado

En el programa emitido este domingo en Master Chef Celebrity no hubo gala de eliminación -tal lo habitual durante cada fin de semana-, y la competencia tomó un giro inesperado para los próximos días. Ante varias bajas por coronavirus, la producción del reality gastronómico decidió que los cocineros presentes se eliminen entre sí día a día hasta que uno se quede con el delantal dorado.

“Esta semana es una oportunidad única: olvídense de las reglas que aplicaron hasta ahora. Hoy y por unos días cambia todo”, avisaron los chef del jurado al arrancar el programa y explicaron que el peor plato de cada noche perderá la posibilidad de seguir en carrera para hacerse acreedor del delantal dorado.

Durante el reality y según cómo les va en sus elaboraciones, los cocineros utilizan delantales blancos, grises y negros. Esta es la primera vez en Master Chef que se pone en juego un delantal dorado y aquel que lo gane tendrá inmunidad en el futuro.

El caso de Micaela Viciconte es particular, ya que debía competir en la gala de este domingo para no quedarse fuera del certamen. Si la pareja de Fabián Cubero llega a obtener el famoso delantal, deberá pasar igual por la instancia de eliminación pendiente para utilizar la inmunidad después.

La marplatense compitió en esta oportunidad contra el periodista Paulo Kablan, la modelo Catherine Fulop, el actor Tomás Fonzi, la conductora Denise Dumas, el músico Joaquín Levington y la actriz Mery del Cerro.

Al momento de cocinar los participantes se encontraron con una caja misteriosa y una gran variedad de productos. Al plantear el desafío, los chef Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular explicaron que la primera prueba sería sencilla: 60 minutos para preparar seis canelones con salsa. Los ingredientes disponibles eran carne de vaca, de pollo, o vegetales.

A Mica le tocó ricota en la caja misteriosa, y decidió usarla para el relleno con salsa de tomate y bechamel, gratinada. Al pasar por su cocina el pastelero Betular le dio algunos consejos para el relleno pero la guardavidas aseguró que esas indicaciones la sacaban de su zona de confort.

En medio de las elaboraciones sonó una chicharra y eso significó un desafío adicional para los cocineros, que debieron preparar también una entrada junto al plato principal.

Llegado el momento de la devolución, Mica presentó unos canelones de acelga y ricota con salsa de tomate y bechamel y de entrada una sopa de zapallo.

Tras la degustación la modelo marplatense recibió varias críticas y por triplicado. Para Martitegui la salsa estaba espesa, la bechamel escasa y los canelones no tenían gusto a nada. Para Betular el relleno fue el problema y el sabor de la sopa no fue bueno. Y finalmente Donato De Santis la terminó por condenar, aseguró que el relleno no resaltaba como debía y que el plato quedó lavadito.

El jurado deliberó y anunció que los mejores platos de la noche fueron los de Paulo Kablan y Tomás Fonzí. Luego otorgó el pase al siguiente día a Denise Dumas y a Catherine Fulop y dejó para el final a Mica, a Joaquín Levington y a María del Cerro, quien finalmente fue la peor de la noche y se quedó sin chances de obtener el delantal dorado.