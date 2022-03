Luego de 2 años de suspensión por la pandemia, vuelve la marcha del 24 de Marzo con nuevo horario

Este jueves 24 de Marzo se realizará en todo el país, una nueva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 46 años del golpe de estado cívico y militar que dio inicio al período más sangriento y oscuro de la historia argentina. En esta oportunidad, luego de 2 años de suspensión por la pandemia del Covid-19, en Mar del Plata la tradicional marcha se realizará desde las 11 sobre la avenida Luro y Mitre, según confirmaron a 0223 desde los principales organismos de Derechos Humanos de la ciudad, que brindaron una conferencia de prensa desde la puerta de Tribunales.

"Este año tendrá como novedad que la marcha, que será el acto final del 24, habrá un cambio de horario cuya concentración será a partir de las 11 de la mañana. Destacamos la participación de todos los sectores de la sociedad, desde su lugar, con actividades inclusivas. Estamos muy entusiasmados como va el mes de la Memoria", afirmó Fabián Muñoz, integrante de la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo.

Fabián Muñoz, referente de Abuelas de Plaza de Mayo MDP. Foto:0223

La marcha, que se realizará en la mañana del jueves luego de la sesión histórica en el Concejo Deliberante, se realizará tras la lectura de un documento sobre un escenario montado alrededor del Monumento a San Martín para luego si transitar por la avenida Luro, Buenos Aires, Colón e Independencia, volviendo al Monumento.

Carlos Cervera, referente de la Comisión Permanente por la Memoria, Verdad y Justicia, sostuvo que esta "vuelta a las calles" tras el segundo año de pandemia, "nos conmueve y sensibiliza especialmente y por eso el esfuerzo para que sea una marcha más contundente que otras veces. Lamentablemente hay malas noticias por el mal tiempo pero si está garantizado el esfuerzo que puede haber de todo el pueblo de Mar del Plata y de las organizaciones que participan de la marcha". expresó.

En ese punto, puso en consideración que el cambio de horario no habitual para este acto y se da "por las inclemencias climáticas y para no coincidir con otras marchas" y si bien admitió que el horario cercano al mediodía "es más difícil, confiamos igual en el éxito de la convocatoria", dijo.

Por su parte, Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria ex CCD ESIM (Faro de la Memoria) explicó a 0223 que "como dice Leda (Barreiro) que no está ahora pero si estará el 24 marchando en vehículo, es que el terrorismo de estado nos atravesó a todos y todas como sociedad y sigue pasando. Cada 24 salimos a la calle no solo para decir Nunca Más al terrorismo de estado, nunca más a la violencia del estado, nunca más al hambre, nunca más a la pobreza. Luchamos todos los 24 para decir qué país queremos y por eso la convocatoria es amplia y la comunidad nos acompaña", remarcó.

Pecoraro cuestionó el accionar de la justicia durante la dictadura. Foto:0223

La hija de desaparecidos cuestionó además que la decisión de realizar esta convocatoria en la principal sede judicial de Mar del Plata fue para interpelar la actuación de la justicia durante la dictadura militar. "Nos prohibieron el ingreso porque la conferencia iba a ser afuera pero acá estamos. Se le dio el sobreseimiento al juez Hooft, que para nosotros es culpable porque hay sobradas pruebas de su participación durante el terrorismo de estado. Sabemos que el poder judicial fue cómplice. Un poco queríamos interpelarlos por eso y otro poco porque queremos una justicia al servicio del pueblo", evaluó.

"Los juicios llegaron tarde pero Argentina es un ejemplo en cuanto a condenas de lesa humanidad y Mar del Plata también lo es, algo que se invisibiliza cuando quieren mostrarnos que es una ciudad feliz: ha tenido juicios históricos" y añadió que "hay muchos represores que están siendo juzgados -como el juicio de La Huerta- y muchos que faltan juzgar. Es una lucha que nunca vamos a abandonar", concluyó Pecoraro.