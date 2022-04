Tiene 16 años y es la primera marplatense que recibe una beca del diario The New York Times

Paloma Doti está viviendo un sueño. La adolescente que se encuentra cursando el anteúltimo año del secundario en el Instituto Modelo y tiene decidido estudiar Comunicación Social en la UBA, recibió la confirmación a una postulación que había decidido olvidar: el prestigios diario estadounidense New York Times le otorgó una beca para participar durante diez días del seminario de periodismo "Writing the Big City: Reporting in NYC", (Escribiendo la Gran Ciudad: Reportando en Nueva York), que se engloba dentro del programa "The School of the New York Times", (La Escuela del New York Times).

Hija de un filósofo y una profesora de historia, Paloma desde pequeña recibió el apoyo de sus padres en cada uno de sus intereses "ellos siempre están apoyándonos y estimulándonos para seguir aprendiendo" revela la joven al tiempo que detalla que la escritura siempre fue una inquietud en su vida. "Escribo desde que soy muy chica", dice la joven que encontró en la escritura una manera de canalizar su voz.

"Creo que en la literatura encontré la mejor forma de expresión para mi. Escribir es una forma de expresar mi voz", dice la joven tras asegurar que a medida que creció, comenzó a comprometerse social y políticamente y, en ese crecimiento, la literatura fue una herramienta para canalizar sus ideas. "La escritura es todo, ahí trato de expresar lo que me parece injusto, pero también sobre la belleza", resume divertida mientras asegura que entre la lista de sus preferencias la lideran las notas de opinión. “Me encanta escribir artículos de opinión, me divierte desarmar, ver, con múltiples maneras como poemas, cuentos o ensayos de algo que yo encuentro fascinante”, dice la joven que el año pasado se propuso leer los grandes clásicos de la literatura y quedó fascinada con Jane Austin, entre otros.

Pero no todo es la escritura en la vida de la joven. " Voy a la escuela, soy muy responsable con mis estudios. Además estudio idiomas, creo que saber idiomas te abre muchísimas puertas, maratoneo series a mil, me junto con mis amigas a debatir sobre esas series, escucho música. Me gusta Taylor Swift, por ejemplo, pero no puedo escuchar música cuando escribo, me desconcentra, revela entre risas.

“Siempre buscando espacios que me permitan escribir. Dedico tardes enteras a buscar, soy muy determinada", dice.al ser consultada sobre cómo se enteró del programa de becas del prestigioso diario neoyorquino, Paloma cuenta que un domingo del año pasado "estaba aburrida navegando en internet" y pensó cual era el máximo desafío que se podía proponer "porque para bajar después hay tiempo" y pensó en mandarle un texto suyo a los editores del New York Times. Entonces ingresó a la página del periódico y encontró una pestaña de diferentes programas que ofrece la escuela del periódico.

"Hay de todo, desde seminarios intensivos de texto como el que me anoté y otros de cómo armar un buen podcast, por ejemplo" cuenta. Entonces, seleccionó la opción que más se adaptaba a su estilo y, teniendo en cuenta que podía llegar a ser difícil para sus padres solventar el seminario, se inscribio al programa de becas. "Así que tuve que pasar por dos procesos de selección realmente muy arduos y muy competitivos", dice la adolescente que espera ansiosa que el calendario marque el mes de julio para viajar y concretar su sueño. "Todavía no lo puedo creer, a veces me pellizco para ver si es real", dice.

De acuerdo al relato de Paloma, durante los diez días que dura el seminario, los aplicantes recibirán las primeras herramientas para la carrera periodística. "Mi sueño es poder vivir de las palabras y de las noticias", dijo, pero para dar el primer paso en su incipiente y prometedora carrera, Paloma necesita algo de ayuda. Es que la beca cubre la estadía y el curso, pero los pasajes deben correr por cuenta de los estudiantes. "La situación es un poco dificil, entonces abrimos una cuenta con el alias (AYUDA.PALOMA.VIAJE para quienes puedan y quieran ayudarme. No necesitamos juntar la totalidad de la plata de los pasajes, pero si necesitaríamos una parte y sí mi familia puede solventar lo que falte", explica.

En 2021 Paloma ganó el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días”, organizado por el Centro Ana Frank Argentina con el cuento “Ojos muy abiertos”. "Es conmovedor para nosotros como padres que Paloma haya encontrado su propia voz y que la pueda hacer oir al mundo", aclaró Silvana, su mamá.

