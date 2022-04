El proyecto que encenderá el debate, la esperada sentencia y una confitería vacía

Un proyecto que abrirá polémicas

En días donde la mirada estuvo puesta en la aprobación del aumento de tasas, un proyecto de ordenanza presentado por Guillermo Volponi aún no tomó la trascendencia que tendrá cuando se inicie su tratamiento.

La iniciativa apunta a modificar el Artículo 25 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, estableciendo que los proyectos que impliquen una erogación de gastos deben establecer una estimación del gasto y la fuente de financiamiento, incluyendo la modificación presupuestaria necesaria. La propuesta, según su autor, apunta a lograr un “mejor análisis de la procedencia y factibilidad” de los diversos expedientes que día a día reciben los concejales.

De aprobarse, cuando un concejal o una entidad presente un pedido de asfaltado de calles -algo usual-, deberá llevar un cálculo presupuestario y determinar de dónde saldrá el dinero. Un requisito que complicaría técnicamente la formulación de muchos proyectos, sobre todo los que surgen de iniciativas vecinales. “Es un tema discutible, hay que ver la implementación, pero está bueno que se tenga que dar. Realmente hay un problema con muchos proyectos que se presentan e incluso se aprueban y luego son inviables por temas económicos”, advirtieron desde el oficialismo.

Volponi propuso un cambio sustancial a la hora de diseñar proyectos para el Concejo Deliberante

Cerca de la sentencia

En pocas semanas la Justicia marplatense sentará no uno sino dos precedentes en el conflicto que involucra al exintendente Carlos Arroyo y una decena de exfuncionarios suyos en el reclamo contra la Municipalidad por el cobro de las vacaciones no gozadas en 2018 y 2019.

En los últimos días, la Justicia en lo Contencioso Administrativo dictó el llamamiento de autos para sentencia en las causas que impulsan el expresidente del Emtur, Eduardo Leitao, y el exdirector del Departamento de Abastecimiento de Recursos, Jorge Alí. La decisión fue tomada casi en sintonía por los magistrados Simón Isaach y Marcelo Fernández, respectivamente. Este último también lleva adelante la demanda del propio Arroyo, la cual todavía se encuentra en una etapa inicial, donde se aguarda la contestación de parte de la Comuna. Por el momento, el resto de los exfuncionarios se limitaron al reclamo administrativo ante la Municipalidad, sin avanzar judicialmente.

Como reveló 0223 en un reciente informe sobre las causas judiciales que afronta la Municipalidad, la Contaduría Municipal reconoció, en el marco de la Rendición de Cuentas 2021, un listado de 62 causas donde la administración “probablemente resulte vencida”. Entre ellas ubicó, precisamente, a las demandas de Leitao y Alí.

Blandiendo una resolución de la Asesoría General de Gobierno de 2019, desde la Municipalidad argumentan que el beneficio del pago por vacaciones no gozadas no rige para el personal político, el cual no se encuadra en la Ley 10.430 bajo la cual se desempeña el personal de la administración pública bonaerense. Pese a la postura, la Contaduría pronostica un resultado adverso.

Leitao encabeza el reclamo por vacaciones impagas. Arroyo también tiene su propia demanda.

El Minella seguirá sin servicio gastronómico

El espacio de encuentro que supo ser la confitería del Minella en la previa y los entretiempos deberá seguir esperando para volver a ser una realidad. No solo la extensión de la clausura de la platea techada atenta contra su regreso, sino que incluso se suma el doble fracaso de una licitación llevada adelante por el Emder para concesionar el servicio gastronómico.

El 24 de febrero el ente realizó el primer llamado a licitación, donde no hubo oferentes. El escenario se repitió el pasado 14 de marzo durante el segundo y último llamado. En el medio, el 7 de marzo el Emder volvió a tomar posesión del espacio, que estaba concesionado a Jesús González Sueyro. Tras la pandemia, la confitería no reabrió, lo que obliga Aldosivi y Alvarado a contar con su propio servicio de catering para invitados y delegaciones.

La confitería volvió a lucir vacía durante el triunfo del viernes de Aldosivi

Que 20 años no es nada

Con una batería de resoluciones, el Emvial dio de baja 16 permisos de espacios reservados para estacionamiento, de dársenas para ascensos y descenso de pasajeros y de módulo para estacionamiento de motos y bicis. Algunos de ellos, a solicitud de los beneficiarios, pero en otros casos por el abandono de los espacios tras el cierre de comercios.

El más llamativo de ellos es el del espacio reservado para el estacionamiento en la sede que el Banco Río de la Plata tuvo en Shopping Los Gallegos, más precisamente en Belgrano 3013 y que cerró en 2002, según el propio registro del Emvial. Otro ejemplo del popular “más vale tarde que nunca”: también se dio de baja un espacio reservado para bicis y moto otorgado en diciembre de 2009 a un comercio de Olavarría 3122. El emprendimiento cerró tres meses después, en marzo de 2010, pero recién en las últimas semanas se procedió a dar de baja el permiso.

La sede del Banco Río de la Plata cerró en 2002, pero aún estaba vigente el estacionamiento reservado.