Uber se expande en Mar del Plata y ahora lanza una herramienta exclusiva para mujeres

Uber aprovecha los momentos de crisis que acusan taxis y remises, blancos de constantes críticas por falencias en el servicio, para ampliar su operatoria por Mar del Plata a pesar de no tener ningún permiso de funcionamiento. Este martes, avanzó en la ciudad con el lanzamiento de la función "Uber Ellas", una herramienta que permite a las socias conductoras y personas no binarias de la app tomar viajes exclusivamente de usuarias identificadas como mujeres.

"Queremos que cada vez sean más las mujeres que elijan la plataforma de Uber para moverse por la ciudad. Y para aquellas que eligen la aplicación para generar ganancias, que puedan tener mayor control, que se sientan más cómodas y seguras detrás del volante” afirmó Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Cono Sur.

La herramienta, según explicaron en la app a través de un comunicado, funciona con los productos de Uber disponibles en Mar del Plata: UberX, y Flash. Se activa desde la sección “preferencias de conducción”, donde tanto socias conductoras mujeres como personas no binarias pueden activarla o desactivarla en el momento que deseen. Además, tanto quienes manejan como quienes viajan a través de la app de Uber pueden actualizar su información de género en la aplicación.

Uber justificó su desembarco en Mar del Plata, a pesar de la resistencia de taxistas y remiseros, en base a las percepciones de "opinión pública" que reveló la consultora Isonomía en un estudio realizado en abril del 2022.

Del estudio, según indicaron en al app de transporte, surge que "más de seis de cada 10 marplatenses ha utilizado alguna aplicación de movilidad, y entre ellos más del 95% declaró haber tenido una experiencia positiva".

A l ser consultados sobre si les gustaría que aplicaciones de movilidad, como Uber, estuvieran disponibles en Mar del Plata, 73 por ciento del total respondió “Si”. "Entre las mujeres, este porcentaje es superior, alcanzando el 76 por ciento. El valor más alto se da entre mujeres de 30 a 49 años, entre quienes alcanza 78 por ciento", valoraron en la empresa.

Sin permiso

Más allá de los anuncios de Uber, lo cierto es que, hasta la fecha, la firma opera de manera clandestina en la ciudad. El Concejo Deliberante no dio el 'ok' para que pueda funcionar y sigue vigente la ordenanza sancionada durante la gestión de Carlos Arroyo que impone fuertes multas a los conductores de apps de transporte dentro de General Pueyrredon.

El intendente Guillermo Montenegro, sin embargo, dejó abierta la posibilidad del ingreso de Uber u otra app a la ciudad a partir de las constantes quejas de los usuarios, sobre todo por el escaso servicio que se acusa en horario nocturno.

“No es que me lo dice un vecino, o dos, no hay reunión de vecinos, no importa el barrio, donde no te planteen este problema. A las 2 de la mañana para conseguir un taxi tenés que ser Mandraque", graficó el jefe comunal, quien declaró: “¿Se pueden habilitar las aplicaciones en horario nocturno? Puede ser, en una discusión que tiene que dar el Concejo Deliberante”.