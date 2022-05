Impulsan una jornada institucional de debate sobre el proyecto de reconocimiento facial de prófugos

El debate sobre el proyecto para instalar en General Pueyrredon un sistema digital para el reconocimiento facial de prófugos a través de las cámaras de seguridad con que cuenta el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sigue ganando volumen. Ahora, el Frente de Todos presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante convoque a una jornada de trabajo multisectorial para profundizar en las miradas sobre la propuesta del gobierno municipal.

El expediente ingresó en las últimas horas al temario legislativo y comenzará a ser abordado en los próximos días conjuntamente con el proyecto original, que ya fue aprobado en la Comisión de Seguridad pero que encuentra resistencias en la Comisión de Legislación.

En caso de aprobarse participarán representantes del Concejo Deliberante, de la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo municipal, organizaciones de derechos humanos y civiles, organizaciones ligadas a la sociedad de la información y derechos digitales.

En la justificación de su realización, el autor Vito Amalfitano puntualizó la importancia de incorporar miradas de diversos sectores y pidió un debate “de cara a la comunidad, sin discursos demagógicos y evaluando certeramente la relación entre costos y beneficios”.

El proyecto fue presentado en enero de este año por el intendente Guillermo Montenegro como una herramienta para enfrentar el delito en la ciudad, recuperando los “resultados positivos” en Caba. Sin embargo, la iniciativa comenzó a recibir fuertes cuestionamientos cuando el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar ordenando al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta suspender su funcionamiento al considerar que se podrían estar violando pactos internacionales y leyes locales, además de constatar que se utilizó para obtener datos biométrico de políticos, empresarios, periodistas, y dirigentes sociales.

En el marco de la última sesión del Concejo Deliberante, las posturas encontradas chocaron con fuertes declaraciones. Amalfitano, por su lado, sostuvo que “en Mar del Plata hay ideas que no son compatibles con la democracia. Esto no es seguridad, esto es espionaje, Montenegro te quiere espiar”. La respuesta de Agustín Neme (Pro), no bajó el tono confrontativo y acusó al kirchnerismo de defender a los delincuentes: “se lograron capturar 1625 delincuentes en Caba, lo contrario a liberar presos. Vamos a ir por esta herramienta y todas las cuestiones tecnológicas que mejoren la seguridad vial. Estamos del lado de la seguridad de los vecinos, no de los delincuentes”.