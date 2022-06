Lauría presiona, el Tribunal de Cuentas expuso a exfuncionario y la "guerra" entre dos consejeras

Lauría tensa la interna, Carrancio resiste

Nicolás Lauría dio un nuevo paso para que se formalice la ruptura con su compañero de bancada Alejandro Carrancio. En su carácter de presidente de bloque, en las últimas horas informó a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, el cambió de denominación del espacio, que desde ahora se llama Creciendo Juntos, el nombre de su corriente política.

El movimiento fue leído como un intento del exbasquetbolista de forzar la salida de Carrancio del bloque que hasta el viernes se llamaba Crear Juntos, nacido de la conjunción de Crear -la agrupación municipal a la que pertenece Carrancio- y Creciendo Juntos. Sin embargo, según supo 0223, nada de ello ocurrirá, al menos por el momento.

Si bien desde hace meses Carrancio recorre su propio camino, con un acercamiento a Milei, mientras que Lauría se mostró en reiteradas situaciones vinculado a Juntos, tiene más para perder que para ganar en lo inmediato renunciando al bloque. El Reglamento Interno del HCD reconoce que un bloque puede estar integrado por una sola persona, solo cuando haya quedado en esa condición por el vencimiento del mandato o la renuncia del resto de sus integrantes; pero no permite que un concejal en solitario conforme un nuevo bloque. El reglamento también dispone que esos concejales “sueltos” no tienen la posibilidad de presidir comisiones, por lo que Carrancio no podría seguir conduciendo la de Hacienda, una de las dos más relevantes junto a Legislación.

Crear Juntos ya es cosa del pasado: el bloque ahora se llama Creciendo Juntos, como la agrupación de Lauría.

El Tribunal de Cuentas expuso a Scremin por cánones cobrados en 2020

Un reciente fallo del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) sobre la Rendición de Cuentas 2020 del Emtur no dejó buenas noticias para Federico Scremin, quien estuvo a cargo del ente aquel año y hasta que en 2021 su espacio Crear se alejó de Juntos.

El organismo encargado de controlar la ejecución presupuestaria de las municipalidades dio cuenta de errores en los cálculos del canon de varias Unidades Turísticas Fiscales (UTF), por lo que formuló cargos por $733 mil contra Scremin. El fallo puede ser apelado y si la información suministrada es considerada suficiente, el exfuncionario podría no tener que afrontar una multa por ese monto.

Por un lado, el HTC planteó diferencias en el cálculo del canon de dos UTF, que se realiza en base al valor de sombra declarado por el cesionario. El caso más notorio fue en el de Perla Norte, donde el Emtur realizó la fórmula sobre 283 carpas cuando el balneario en realidad tiene 400. “No se dieron fundamentos ni explicaciones que demostrasen los motivos de tal decisión”, planteó el fallo, donde se consignó un canon de $456 mil cuando tendría que haber sido de $780 mil. Menor fue la diferencia en el balneario Playa Grande 4.b (Costa Galana), al que le cobraron por 10 carpas de menos, con una diferencia de $134 mil.

También hubo inconsistencias con el canon de otras cinco UTF, en este caso donde se aplica una fórmula en base a la inflación. El Emtur utilizó el índice de Precios al Consumidor, que fue del 52%, cuando según los pliegos se debería haber empleado el índice de precios internos al por mayor, del 57%. Ese criterio arrojó diferencias por $60 mil, donde se incluyó a Edificio Normandie, Escollera Norte (Quba), Playa Grande Pileta Solarium, Playa Grande Balneario 8 (Biología Surf) y Playa Grande Local 5 (Nerea).

“Tales diferencias cobradas en menos constituyen un claro perjuicio para los intereses del Ente”, expuso el Tribunal de Cuentas, que aplicó los cargos por $733 contra Scremin, al que consideran como principal responsable en su carácter de titular del Emtur.

Un ploteo y una carta documento alimentan las tensiones en el Consejo Escolar

No hay espacio de la política marplatense que hoy en día evidencie tanta tirantez como el Consejo Escolar. El clima comenzó a tensionarse cuando a mediados de 2021 Natalia Russo abandonó el bloque de Juntos por el Cambio y, junto a Marcelo Veneziano, conformó Creciendo Juntos, en sintonía con los cambios en el Concejo Deliberante. En diciembre, ya el aire comenzó a cortarse con cuchillo cuando Russo fue urgida presidente del Consejo Escolar con el apoyo del Frente de Todos.

La consejera del Pro Mónica Lence encabeza los cuestionamientos a la militante que llegó a la lista de Montenegro de la mano del exministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro, al que conoció en la agrupación Eco Educativo. “Usurpadora” y “traidora” son solo algunos de los adjetivos (des) calificativos con que la suele nombrarla no solo en los pasillos de Colón al 6000, sino incluso desde sus redes sociales.

El nuevo capítulo comenzó cuando en mayo, cuando Russo ploteó la pared exterior de su despacho con el nombre de la agrupación que integra, Creciendo Juntos, impulsada por Nicolás Lauría. Ello valió un comunicado del bloque de Juntos, acusándola de usar espacios públicos para hacer "propaganda política", en presunta violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Pero Lence fue más allá: en los últimos días le envió una carta documento intimándola a que en 48 horas retire el ploteo. Al no realizarlo, con sus propias manos retiró el material, lo que generó un fuerte cruce con Russo. “Te mandé una carta documento y te hacés la tonta”, le reprochó Lence. “Es parte de mi oficina”, le respondió Russo, aludiendo a que todos los consejeros tienen el nombre de sus espacios. La consejera del Pro ensayó una curiosa interpretación: la presidente del Consejo no podría poner el nombre de Creciendo Juntos ya que no es el nombre del bloque, que se llama Crear Juntos. “Estos partidos satélites del Frente de Todos no me cierran”, concluyó Lence, en la discusión que fuentes del espacio reprodujeron a 0223.

Desde el edificio de Colón al 6000 dejaron trascender algunas imágenes del encontronazo en los pasillos.

Siguen los cambios en el Gabinete

Luego de las reestructuraciones en el área de Seguridad con la asunción de Martín Ferlauto, Guillermo Montenegro también avanzó con modificaciones en la Subsecretaría de Gobierno Digital.

La dependencia seguirá a cargo de José Luis Dranuta, aunque ya dejó de cumplir funciones la número 2, Agostina Migliora. De acuerdo a un reciente decreto del intendente, como nuevo director coordinador ya se desempeña Juan Pablo Quiles.

El flamante funcionario secundará a Dranuta en la misión de impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los datos y conocimientos del gobierno municipal, según las funciones asignadas a Gobierno Digital.