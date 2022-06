El asesino de Franco Castro López tendrá salidas revinculares

La Justicia de Ejecución Penal dispuso que el hombre que en marzo de 2010 mató de un disparo al adolescente Franco Castro López y cuya pena vence en 2034 tenga salidas de revinculación familiar cada quince días. La medida fue apelada por el fiscal Fernando Berlingeri y el abogado Marcelo Savioli Coll, representanta del particular damnificado.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la medida que beneficia a Maximiliano Corredera Legato –condenado a 24 años por el homicidio- se tomó tras una audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado y dispuso salidas de ocho horas cada quince días bajo supervisión de monitoreo electrónico y guarda de su pareja.

La decisión que el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta tomó tras el pedido de la Defensa de Ejecución Penal fue apelada por Berlingeri y Savioli Coll. “Se calcula que la Cámara puede tomarse cuarenta y cinco días para expedirse por lo que no se aún no se hizo efectiva” y agregaron que el informe psicológico y psiquiátrico indica que no estaba en condiciones de reinsetarse.

Si bien el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal limita el acceso a programas de régimen abierto o salidas transitorias a los autores de los delitos de Homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, Privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte, Tortura seguida de muerte, Homicidio en ocasión de robo e Incendio y otros estragos seguidos de muerte, la causa comenzó antes de esa modificación.

“Al momento del homicidio cometido en 2010 no estaba vigente esa modificación, por lo que se considera la ley penal más benigna”, explicó un destacado abogado penalista a este medio.

Corredera Legato fue condenado en diciembre de 2011 como autor material de homicidio simple con dolo directo agravado por uso de arma de fuego. Juan Manuel Rivero, quien lo acompañaba en el automóvil con el que interceptaron y mataron a la víctima, recibió una pena de 14 años como partícipe necesario pero en un homicidio con dolo eventual.

Franco Castro López se dirigía con seis amigos hacia la Plaza del Agua por la Fiesta de San Patricio, y fue interceptado unas cuadras antes y asesinado de un balazo en el cuello. Su crimen generó gran conmoción en la ciudad y derivó en una seria de marchas encabezadas por familiares y amigos para solicitar el esclarecimiento del hecho.