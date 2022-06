Al hombre baleado en el cumpleaños lo trasladaron en la camioneta de Mauricio Ríos

Un par de móviles abriendo camino, una camioneta Ford Raptor a toda velocidad y un patrullero cerrando fila. Así fue la caravana que trasladó a Maximiliano Rhil desde Horizonte Club de Playa, pasó por la UPA de Mogotes y terminó en el Centro de Salud N°2 donde se confirmó su deceso.

Un video publicado en Instagram permite confirmar que el domingo a la madrugada el herido fue trasladado en la camioneta particular de Mauricio Ríos, el hombre que festejó su cumpleaños 51 en el balneario y no en una ambulancia del Same como se dio a conocer en un primer momento.

“A Rhil lo llevaron en la camioneta de Ríos y si bien pasaron por la UPA decidieron seguir hasta el Centro de Salud por el grave estado en el que se encontraba”, dijo una de las fuentes consultadas por este medio.

Durante el traslado, Ríos permaneció en el balneario donde quedaban unas treinta personas, muchos de los cuales prestaron una primera declaración al personal policial que deberán ampliar a partir de este martes en Tribunales. Algunos de los datos que aportó el empresario permitieron identificar a Juan Jesús Piero Pinna y a su novia Rocío Ulloa García, hija de “Rudy” Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner.

Tras el ataque la pareja escapó en el Toyota Corolla blanco con el que habían llegado el viernes a la ciudad y parado en un hotel céntrico. Ese establecimiento ubicado sobre calle Belgrano fue la última parada que hizo el imputado ya que recogió sus pertenencias y escapó con rumbo desconocido.

Fuentes extraoficiales consultadas por este medio señalaron que allegados a Ulloa García se contactaron con abogados del fuero local y aunque no existe un pedido de captura sobre su persona, podría presentarse espontáneamente en las próximas horas.