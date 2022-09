Un arroyo que dio origen a una diagonal y se transformó en la avenida que marcó una época en la música pop nacional

Cuando en 1917 el comisionado Martín de Álzaga propuso la obra de entubado del arroyo Las Chacras como solución a los problemas de inundaciones y falta de conectividad que sufría la creciente ciudad de Mar del Plata y para dar respuestas a las necesidades del desarrollo inmobiliario de la villa balnearia, nunca imaginó que, 60 años más tarde, la obra tendría un tema musical que ocuparía los rankings de las canciones más escuchados en la música pop del país y se convertiría en una canción de referencia histórica.

La decisión de Álzaga de entubar el arroyo que únicamente era entendido como un pasaje productivo, se centró principalmente en el cambio de intereses que había por entonces en la ciudad que se perfilaba como una villa balnearia con paisajes indiscutidamente destinados al ocio y la recreación.

Esta transición, según recuerda la arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata Claudia Cutrera, tuvo momentos de conflicto, sobre todo cuando las clases altas porteñas que elegían instalarse en Mar del Plata percibían al arroyo como “una molestia para el tránsito y una fuente de malos olores”.

La obra de entubamiento del arroyo Las chacras se realizó en dos etapas, la primera en 1917 y, la segunda en 1924 bajo la intendencia de Teodoro Bronzini. Finalizada la obra, se transformó en un paseo de cuatro cuadras y dos vías separadas por canteros con plantas de tilos que originó que popularmente se denomine a la zona como "la avenida de los tilos”

En la década del '70, la Diagonal inspiró a la poetisa María Wérnicke a escribir el poema "La Avenida de los tilos" al que el músico Marcos Montoya le puso melodía y la cantante Luciana grabó en 1976. La canción llegó a ser primera en ventas en el país y es considerada por algunos críticos como una de las más bellas de la historia de la música pop argentina.

"Ayer he caminado más que sola/ Ayer he caminado sin vos y estaba La Avenida de los Tilos tan largamente triste que pensé en qué país estoy / Si estoy sin vos, en qué país, hecho de desamor", dice en un fragmento la canción que tuvo gran repercusión en Latinoamérica.

El tema, que según explicó la propia Wérnicke, fue inspirado en la tristeza que le generó la partida de su hija a España, fue considerado como un tema que reflejaba la situación que atravesaban miles de argentinos durante la primera etapa de la última dictadura cívico militar. Por ese motivo, la Oficina de Censura que funcionaba en la Casa Rosada incluyó el tema en una lista de 200 canciones "con letras que no son aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión”.

En el análisis realizado por el personal de la Oficina, "La Avenida de los Tilos" generaba "una imagen pesimista y negativa del país" y era una crítica velada a la desaparición de personas y el miedo con el que por entonces vivía gran parte de la sociedad.

"La avenida de los tilos" pasó con el tiempo a formar parte del cancionero popular argentino y, el 1° de octubre de 2015 se presentó en el Festival de Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi) Luciana reapareció en público y entonó el tema en una emotiva velada.

La canción fue grabada también por Sandra Mihanovich y recientemente por el Grupo Alas y la folklorista Guadalupe Gómez, una de las voces destacadas de la escena del folklore emergente cordobés.

La Avenida de los Tilos

Ayer he caminado más que sola,

Ayer he caminado sin vos,

Y estaba la avenida de los tilos

Tan largamente triste, que pensé:

¿En qué país estoy? Si estoy sin vos,

¿En qué país, hecho de desamor?

Ayer he caminado más que sola,

Ayer he caminado sin vos,

Y estaba la avenida como un río

De otro país tan pobremente frío,

Tan largamente triste, que pensé

Que el otoño es igual que el desamor.

Ayer he caminado sin vos,

Y todo lo que he visto no lo he visto;

Apenas he mirado, porque tuve

Mucho miedo aquí en el corazón.