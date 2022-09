La Defensoría del Pueblo se expresó en contra del proyecto privado junto al Faro de la Memoria

"La defensa del trabajo es central, pero no en cualquier condición", planteó Barragán. Foto: 0223.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon se pronunció en contra del doble proyecto del gobierno para convalidar la posesión que una asociación civil ejerce sobre un predio lindero al Faro de la Memoria y, a su vez, montar allí un emprendimiento turístico de la fábrica de gin Restinga.

“No sería bueno que este Concejo legitimara años de ilegalidad respecto a la tenencia de una asociación civil que ejerce una posesión que no ha cumplido con las obligaciones que se deben cumplir”, advirtió el defensor Daniel Barragán ante los concejales de la Comisión de Turismo, donde este martes se trató el expediente con la presencia de los dueños de Restinga.

De ese modo, el funcionario público apuntó contra la situación irregular bajo la cual la asociación civil Luis Piedrabuena lleva adelante el control del predio de Avenida de los Trabajadores 5700 desde 2005, la cual buscó ser legitimada en 2019 a través de un convenio firmado por el entonces intendente Carlos Arroyo, pero que no fue convalidado por el Concejo Deliberante.

“Nunca pasó por el Concejo Deliberante para legitimar la tenencia de la asociación civil. Este predio no pertenece a la asociación civil, sino al Municipio. Le estaríamos otorgando un derecho a esta asociación que no se lo ha ganado”, insistió Barragán, quien expuso en representación de la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo expuso en una jornada donde también se manifestaron organismos de DD.HH. Foto: 0223.

Además, expuso el error que significaría avanzar con el proyecto privado en un predio al que organismos de derechos humanas señalan como parte integrante del esquema de represión ilegal montado durante la última dictadura militar en Mar del Plata.

“Este predio tiene historia, una buena parte de la población está convencida que en ese lugar hubo actividades represivas durante la última dictadura militar, ahí hubo un campo de concentración. De votar esto, una buena parte de la población estaría pensando que se va a desarrollar en terrenos que deben se protegidos como sitios de la memoria”, consideró el defensor.

“Aquí hay una empresa muy prestigiosa, que tuvo actitudes muy buenas durante la pandemia como fabricar alcohol en gel para repartir. Una empresa con tanto prestigio debiera repensar la posibilidad de instalar en un lugar que no es adecuado. Le pido a la empresa que lo repiense”, concluyó Barragán, quien aclaró que “la defensa del trabajo es central, pero no en cualquier condición. Ese no es el mejor lugar”.