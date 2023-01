Avanza proyecto para crear una feria para artesanos con discapacidad y del colectivo LGBTIQ+

El Concejo Deliberante dio el primer paso para transformar en ordenanza un proyecto de la Coalición Cívica que busca crear una feria exclusiva para artesanos con discapacidad o que integren el colectivo LGBTIQ+. La denominada Feria de Inclusión Productivo-Artesanal fue aprobada este martes en la Comisión de Derechos Humanos, tras un año de tratamiento y luego de recibir informes favorables de diversas áreas municipales.

“Como sociedad nos falta incluir de manera espontánea a este colectivo y, mientras ello sucede, es importante todo lo que tiene que ver con la visibilización de la producción que realizan y darle la posibilidad de generar sus ingresos”, planteó la concejala Liliana Gonzalorena, una de las autoras del proyecto presentado en marzo de 2022, durante el tratamiento en comisión. En los considerandos de la propuesta, la Coalición Cívica había destacado que las personas alcanzadas por la iniciativa “deben enfrentar barreras actitudinales, físicas, comunicacionales y de información que dificultan su participación en condiciones de igualdad de oportunidades, y experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica”.

De crearse, la feria formará parte del Sistema de Ferias Artesanales de General Pueyrredon, con la idea de apuntar a “la visualización, promoción y comercialización de los productos realizado por personas con discapacidad y diversidades”.

En el proyecto no se define su ubicación, si bien se indica que el lugar deberá “reunir las condiciones de accesibilidad acordes a las distintas necesidades requeridas”, pudiendo ser una plaza, paseo o espacio público, el cual será resuelto por el Ejecutivo en la reglamentación. En tanto, en el lugar no se podrá comercializar productos de terceros, mientras que los locales deberán ser atendidos por los propios artesanos, quienes no podrán ser propietarios de otros comercios.

La concejal Gonzalorena destacó la importancia el proyecto de la Coalición Cívica. Foto: Prensa HCD.

La iniciativa contó con el respaldo de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Productivo y fue votado a favor por todos los bloques, a excepción del Frente de Todos. El espacio opositor se abstuvo argumentando que lo que tiene que realizarse es un debate integral sobre el rediseño del sistema de ferias artesanales.

“Acompañamos toda iniciativa donde los vecinos y vecinas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, en un camino necesario hacia una inclusión plena sin barreras para desarrollar sus proyectos”, planteó la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, en el informe que llegó a mano de los concejales, si bien aclaró que ya funciona la Feria de Artesanos donde “todas las personas cuentan con el derecho de exponer sus productos y comercializarlos”.

Por su lado, su par de Desarrollo Productivo, Adrián Cónsoli, manifestó que “vemos con agrado esta nueva iniciativa que impulsa el desarrollo productivo y económico de diversos sectores de la ciudadanía”. Además, contó que la Secretaría trabaja conjuntamente con la Dirección de Discapacidad para la inserción de personas con discapacidad en las ferias actuales.

Otra mirada aportó el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, quien advirtió sobre la necesidad de profundizar en las definiciones del proyecto, dado que se apunta a contener tanto al colectivo de personas con discapacidad como al de personas LGBTIQ+, quienes “expresan perspectivas, prácticas y subjetividad diferentes”. Por ello, pidió analizar este aspecto para que “el proyecto responda cabalmente a las necesidades y expectativas de cada colectivo”.