Tras un día de paro y protestas en ruta, taxistas y remiseros vuelven a prestar servicio en Mar Del Plata

Taxistas y remiseros destacaron que el paro de este viernes volvió a tener un alcance “total” en Mar del Plata y aseguraron que la protesta impulsada en la principal vía de acceso a la ciudad no generó importantes demoras, en el marco del inicio del fin de semana con el que se despide el mes de mayor actividad turística de la temporada.

En el sector trazaron un balance positivo de la medida de fuerza y agradecieron el apoyo de los choferes a pesar de las “amenazas” que acusaron por parte del intendente Guillermo Montenegro, quien en conferencia de prensa avisó que suspendería las licencias de los trabajadores que participen de este tipo de acciones.

“Sabemos que el paro fue total. Prácticamente no hubo taxis en la calle. Se perdió alguno pero fue mínimo. Y agradezco a todos lo que se acercaron a la ruta. La verdad que somos muchísimos a pesar de las amenazas públicas del intendente”, valoró Pablo Sánchez, actual titular de la Sociedad de Conductores de Taxis, ante la consulta de este medio.

Raúl Vicente, otro referente del sector, aseguró al respecto que la manifestación en la autovía 2 no generó inconvenientes en el tránsito, en un viernes donde se volvió a ver un arribo masivo de turistas en el cierre de enero. “En la ruta no hubo, y lo cronometramos para que después el intendente no diga que no viene gente por nosotros, más de treinta minutos de demora para nadie”, ratificó.

A la redacción de 0223 llegaron distintas imágenes de las postales que dejó la autovía 2 en la tarde del viernes, en las cuales se pudo ver largos kilómetros de cola de vehículos esperando por ingresar a la ciudad.

Lo cierto es que tanto la protesta como el paro de actividades se sostendrá hasta las 0 del sábado. A partir de entonces, el servicio público que brindan taxis y remises quedará completamente normalizado. “Vamos salir todos a trabajar para demostrarle a Montenegro que no dejamos a la juventud tirada en la calle a la noche como él dice”, garantizó Vicente.

Servicio garantizado para el fin de semana

Tras el paro del martes y de este viernes, los dirigentes no descartan más medidas de fuerza pero recién se comenzará a discutir interamente esta posibilidad en el transcurso de la semana que viene. Mientras tanto, aguardan por una respuesta favorable del Ejecutivo a su reclamo, con una mesa de diálogo.

“Después de las 0 del sábado, vuelve todo a la normalidad. Más adelante nos reuniremos con todos los compañeros para ver los pasos a seguir. Ojalá que reflexione un poquito el intendente y que haya un buen diálogo entre todos”, expresó Miguel González, de la Federación de Conductores de Taxis, quien aclaró: “Esto se destraba si nos juntamos y hoy el intendente no nos quiere recibir. Nosotros queremos terminar con esto lo antes posible porque no somos piqueteros: somos laburantes que solo quieren defender su laburo”.