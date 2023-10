De la prisión al coaching: la increíble historia de Sandra Ramón

Sandra Ramón tienen una vida digna de un culebrón latino para maratonear. A los 22 años, como forma de repuntar la economía familiar, aceptó pasar de Colombia a Estados Unidos dos kilos de heroína en una valija que terminaron siendo ocho. Quedó detenida por narcotráfico en la ciudad de Nueva York y, tras 15 meses de reclusión en una celda sin acceso a un patio, interno fue trasladada a una prisión estatal donde finalizó su condena de tres años de cárcel.

La menor de cuatro hermanos aclara que su familia "no era pobre", sino que ella quería el dinero para que el negocio que había fundado su hermano fallecido "no entre en quiebra". A los 25 quedó en libertad, aunque su mente continuaba cautiva y como forma de escape, "por obra de Dios", la actuación llegó a su vida. Participó de las novelas colombianas "Mujeres al Límite", "Tu Voz Estéreo" y "El General Naranjo" (la versión latina de "Montecristo" que en Argentina protagonizó Pablo Echarri) y "La magia de Sofía". Pero la sanación llegó cuando pudo finalmente ponerle palabras a lo que había vivido y escribió "La heroína de mi vida soy yo", un libro autobiográfico.

De a poco Sandra decidió dejar la actuación y volcarse de lleno al coaching de vida y a la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente gira por Latinoamérica y Europa llevando charlas de coaching y este domingo 15 de octubre llega a Notarius (Independencia, esquina Colón), con entrada libre y gratuita. La idea es compartir herramientas para afrontar adversidades. Antes de su segunda presentación en la ciudad, Ramón habló con 0223.

-"La heroína de mi vida soy yo" parece el nombre de un culebrón latino, sin embargo es una historia real. ¿Por qué canalizar lo vivido en un libro?

-Porque es la mejor manera de expandir transformación, esperanza, hay que compartir las historias y todos tenemos una que contar, vivir para contarla es la mejor forma que encontré de decirte a ti, yo pude, tú puedes, vamos que vamos.

-Tiene la particularidad de estar narrado de manera simple, pero cuidando de cada detalle. ¿Cómo surgió la escritora en vos?

-Conectándome con mi alma, que me costó un montón entenderlo, y permitiéndole ser ella misma, sin tapujos , sin miedo al juicio .

-Tu vida antes de ingresar a la cárcel era como la de cualquier persona que vive "al día". ¿Tomaste en algún momento dimensión de las consecuencias que podía traerte esa oferta antes de aceptarla?

-En lo absoluto. No dimensioné las consecuencias, era una niña inmadura, inconsciente, carente de amor propio aunque me creía invencible, carente de Dios

-¿Qué recordás de ese día?

-Uff, es el día en que parte mi vida en dos. Es el día en que entendí el poder de una decisión que tomas en segundos, el asumir las consecuencias de tus actos, es el día en que a la fuerza tuve que hacerme cargo de mi misma. En un segundo eliges el cielo o el infierno. Es una elección

-Cuando lograste recuperar tu libertad comenzó la faceta actoral, ¿se dio naturalmente?

-Se dio como regalo de Dios y el universo. Yo nunca lo había perseguido y llegó para que yo me pusiera en los zapatos de cientos de mujeres y aprendiera la empatía.. más que natural , siento que fue providencial

-¿Cuál fue el papel que más te marcó?

-Donde fui la mamá de un niño de 8 años (la Magia de Sofía) . Amé entrar en los zapatos de una madre de pocos recursos económicos que hace de todo por darle una vida digna a su hijo, su entrega y amor infinito, su vulnerabilidad y desaciertos

-¿El coaching es una forma de sanar?

-Es uno de tantos caminos de autoconocimiento, de hacerte responsable, de indagarte a ti mismo allí adentro y darte las respuestas acertadas aunque a veces duela. Es escarbarte internamente.

-Dejaste la actuación y ahora te dedicas al 100% a la fundación Reprograma tu corazón y al coaching... es toda una decisión de vida. ¿Qué te llevo a tomarla?

-Darme cuenta en el camino que este es mi propósito real, lo reo ha sido la manera de llegar a este, la vida es sabia y perfecta y te lo va mostrando clarito, y cada vez se abren más y más puertas a eso, a la expansión, en la actuación llegué a un punto de “estancamiento” donde yo misma , mi alma sabía que no era para lo que había venido a este plano. Amo y seguiré amando la actuación pero entendí mi verdadera misión acá. Tú intuición jamás falla.

-¿Cuántas personas actualmente trabajan en ella y a cuántas mujeres asiste?

-Actualmente tenemos un equipo de 40 personas entre terapeutas e integrantes activos en dirección y otras áreas de comunicaciones . Hemos impactado a más de 100 mujeres y familias de habla hispana, entre Colombia, México, Ecuador, Perú y España

-Tu historia se repite en miles de personas. ¿Cuál crees que es la clave para evitar estas situaciones? ¿Ves soluciones a corto o mediano plazo?

-La clave está en dos cosas y van de la mano , ninguno está de primero, número uno en la educación, No sabemos qué No sabemos y vivimos años en la ignorancia y desde un lugar de miedo. Y número 2 , el amor, todo desde el amor va a ser siempre mejor y más efectivo . Y empezar a hacernos cargo de lo que estamos creando desde heridas no atendidas.

-¿Qué le dirías a alguien que está atravesando un momento delicado como el que en su momento te tocó vivir?

-Que la llave hacia la libertad emocional y espiritual la tiene en sus manos, y sólo ella o él es su propio héroe o heroína, la vida es absolutamente hermosa con todos sus matices y se vale levantar la mano y pedir ayuda, hay muchas personas e instituciones como la nuestra con toda la apertura a guiarte para caminar juntos, siempre, siempre hay una solución y permitirse sentir y reconocer es el primer paso que invito a que den.