Cada vez más marplatenses concurren a academias de conducir: cuánto dinero y tiempo se necesita

Aprender a manejar es una tarea que, en principio, demanda una gran paciencia por parte del improvisado docente, que en muchos casos en un familiar o amigo. Si ese plan falla, están las academias de manejo, que en Mar del Plata cuentan con una amplia variedad, que incluyen además de la cuestión pedagógica, la posibilidad de alquilar el auto para rendir y obtener el ansiado carnet.

“En los últimos tiempos hay un incremento de personas que aspira a tener su licencia de conducir y por suerte el trabajo que tenemos últimamente es bastante parejo todo el año. Aunque hay meses que hay más trabajo como enero, donde maestros, gente que trabaja todo el año o argentinos que vienen de Europa, a renovarlo, se inscriben en nuestras clases”, afirmó Marcelo, uno de los responsables de la academia de conducción "Auto 10".

En declaraciones a 0223, el instructor de manejo contó que, en los últimos años, a contracorriente a lo que sucedía en otros tiempos, cuando los padres enseñaban a sus hijos, ahora es habitual que estos decidan mandarlos a las academias, "para no arriesgan el auto”, ya que cualquier reparación que implique repuestos, chapa y pintura, puede insumir miles de pesos.

Cosas del cambio de época, no solo los jóvenes -que desde los 16 años pueden tramitar la licencia, siempre con autorización de los padres- se anotan en las academias y sino que la decisión tampoco depende de una cuestión de género: así como concurren muchos adultos que no quieren depender del transporte público, también lo hacen en un “50/50”, hombres y mujeres.

“Hay principiantes que son gente mayor, que, por circunstancias de la vida, siempre los llevaron o no tenían auto y ahora deciden manejar. Son decisiones de vida y circunstancias”, aclaró el instructor.

Según estimaciones no oficiales, el partido de General Pueyrredon posee entre 450 y 500 mil vehículos, aunque muchos de ellos no circulan en nuestras calles. “Mar del Plata no es fácil para practicar. De hecho, cuando vienen turistas, nos dicen que es complicado el tránsito. Por eso, para un principiante siempre aconsejo de circular por zonas donde viven ellos, por las mismas calles, que crucen con semáforo y que no traten de complicarse”, razonó.

El precio que implica aprender a manejar en distintas agencias de conducir de Mar del Plata oscila entre los 22.000 pesos (5 clases) y 43.000 (10 clases).

“Aprender siempre depende de cada persona y con 10 a 15 clases ya se adquiere una buena noción. Con un poquito más de preparación lo llevamos a rendir el examen. En esto, siempre es fundamental que el principiante tenga el apoyo de la familia”, concluyó.