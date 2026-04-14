Un camión quedó atascado en el túnel de un reconocido shopping

Un camión de un empresa de logística y encomiendas intentó atravesar en la tarde de este martes el túnel que conecta las calles Las Heras y Sarmiento por debajo del Paseo Aldrey, pero un error de cálculo por parte del conductor ocasionó un caos.

La transitada calle Rawson fue escenario de un sorprendente episodio, cuando el vehículo perteneciente a la marca Ser-nic descendió por el acceso, pero la caja refrigerada golpeó contra el piso del puente por exceder la altura permitida y quedó atorado.

Se confió de más y el camión quedó atascado en el túnel.

En detalle, el túnel tiene una altura máxima de tres metros y, al no existir un control en cada paso vehicular, el responsable del camión confió en su percepción y terminó chocando la parte superior con la estrcutura metálica.

Debido a la colisión contra el techo del pasaje, el camión sufrió significativos daños y el tránsito de la mano derecha, situado en Rawson y Sarmiento, se vio interrumpido momentáneamente.