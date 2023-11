Eduardo VIII, el rey con simpatías nazis que abdicó por amor y visitó Mar del Plata

“Do you know where the prince is? I’ve been looking for you for more than an hour” (Sabes dónde está el príncipe? Lo ví hace más de una hora) esta pregunta se repetía en las instalaciones del golf club de Mar del Plata donde había llegado el Príncipe Eduardo de Gales en marzo de 1931.

Su Alteza Real había llegado por segunda vez a la ciudad, esta vez invitado por el aristócrata Alberto Enrique del Solar Dorrego, cuya familia pasaba muchos meses en la ciudad y con quien disputó un partido de golf.

El lugar elegido por el Príncipe para hospedarse durante su breve estadía fue el Club House y, durante sus días en Mar del Palta se dedicó a realizar visitas a residencias de familias de abolengo como las hermanas María Unzué de Alvear, Concepción Unzué de Casares y Josefina Unzué de Cobo y llegó hasta la Estancia Chapadmalal de la familia Martínez de Hoz, que lo había hospedado durante su primera visita en 1925.

Lo cierto es que la tarde que encendió las alarmas de la custodia de la Corona en el Golf Club, el Príncpe de Gales, de mal humor y cansado del protocolo, visitas y cocineros vestidos con ropa típica, decidió evadirse por 12 horas una noche y refugiarse en la “Trattoría de Genaro” cerca del Golf Club donde aseguran que quedó tan conforme por el trato cordial que recibió que un día antes de partir a Gran Bretaña fue hasta el local y firmo un retrato

para el dueño del comercio y se despidió con un “Hasta pronto”.

Los royals en Mar del Plata

La primera visita del príncipe de Gales a Mar del Plata fue en 1925. En aquella oportunidad, Eduardo llegó junto a su hermano Jorge de Kent y fue recibido con pompa. La invitacion se la había hecho llegar el presidente Marcelo T de Alvear a fin de 1924, que gastó medio millón de pesos oro de su bolsillo para agasajar al futuro rey.

La llegada de Eduardo a Mar del Plata en 1925 se dio en el marco de una recorrida oficial que los royals hicieron por la provincia de Buenos Aires, antes de ocupar el trono tras la muerte de Jorge V

Los príncipes arribaron a bordo del acorazado HMS Repulse. Fue todo un acontecimiento político y social, ya que popular miembro de la corona, además de su jerarquía e investidura oficial, despertaba gran simpatía entre los habitantes de la ciudad y cautivaba a la prensa.

Eduardo VIII: el Rey con simpatías nazis "que abdicó por amor"

El príncipe Eduardo vivía sin compromisos y no le faltaron amantes hasta que conoció a Wallis Simpson, una estadounidense que estaba fuera de los cánones morales y de belleza de la época. Desgarbada, sin títulos nobiliarios y dos veces divorciada, la mujer conquistó al por entonces heredero al trono británico y lo acompañó hasta sus últimos días.

Cuando trascendió el romance, los medios de la época la tildaron de lesbiana, bruja, ninfómana, hechicera sexual, advenediza, ordinaria, espía nazi y hasta hermafrodita. Incluso se habló de la existencia del “Expediente China”, un informe que realizaba un recuento de brujerías y prácticas sexuales que aseguraban ella habría aprendido cuando vivió en ese país.

El 20 de enero de 1936 cuando murió el rey Jorge V, Eduardo subió al trono con el nombre de Eduardo VIII. Su primera aparición pública fue junto a Wallis y fue escandalosa. Antes de ser coronado, el monarca recibió una carta del secretario de la Casa Real, en la que le confirmaba el Parlamento no aceptaría su casamiento con Simpson, poco mas tarde renunciaba al trono y fue degradado a duque de Windsor y exiliado a París.

Tras la abdicación, Alberto subió al trono con el nombre de Jorge VII, y tras su muerte, su hija Isabel II tomó el lugar hasta 2022 cuando el deceso dela monarca más longeva de la historia occidental dio inicio al reinado de Carlos III

Eduardo y Wallis se casaron finalmente en el Chateaux de Tours, el 3 de junio de 1937 sin la presencia de los royals y se dedicaron hasta la muerte del ex rey vivir de rentas, organizar cenas y bailes, ir de compras y girar por el mundo.

El duque murió el 28 de mayo de 1972 en París. a los 78 años, en París. a causa de un cáncer de garganta. Sus restos fueron trasladados al Reino Unido donde lejos de la pompa que tuvieron su padre Jorge V y su hermano Jorge VI se llevó a cabo un funeral privado que duró tan solo media hora en la Capilla de San Jorge.