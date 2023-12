El fuerte reclamo de Iliana Calabró a su hermana: "Hay una familia que la necesita y ella nos esquiva"

Iliana Calabró se peresentó en el reconocido ciclo televisivo "Podemos Hablar" y se sinceró sobre la fuerte situación familiar que está viviendo. Aprovechando las cámaras, le suplicó a su hermana que esté más presente en su familia.

"Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera. Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que esta esquiva a mi familia desde que papá se fue", declaró. Iliana y Marina Calabró, su hermana, son hijas del reconocido Juan Carlos Calabró, que falleció en el 2013.

"Está muy metida en el trabajo, y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada", continuó.

Visiblemente conmovida, Iliana cotinuó: "He hecho un montón de esfuerzo para acercarla, y cuesta mucho, y como sé que el programa lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a la familia, que es lo más valioso que tiene".

Ante las declaraciones, el conductor le preguntó si había hablado con su hermana de esto, a lo que contestó: "La invito a cenar, y pasa una semana para que me conteste el mensaje porque por ahí no lo abrió, y capaz abrió los que tienen que ver con el trabajo. Una vez, en pandemia, mi mamá se había caído. Le dejé el mensaje y a los dos días me contestó y mamá no se enteró", agregó.

"Me parece que es adicta al trabajo, Es como un mandato familiar el compromiso, la obligación, la entrega. Pero podemos tener todo eso sin dejar de lado lo que vale, que son los afectos", concluyó la actríz.