Escándalo: acusaron a una famosa humorista de tener un romance con Martín Demichelis

El escándalo que involucra a Fátima Florez y Martín Demichelis sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: Ángel Sesarín, ex asistente de la humorista, la acusó de haber tenido un encuentro íntimo con el ex entrenador de River antes de que se consumara la separación del DT de Evangelina Anderson. En una entrevista con el ciclo "Infama", el empleado contó detalles del hecho.

Por lo pronto, el sujeto señaló que el cruce se habría producido hace "10 u 11 meses", cuando surgieron las primeras informaciones con respecto a una supuesta crisis de pareja. Según su propio relato, la capocómica lo llamó a las 3 de la mañana para ayudarla de cara a un show y fueron a un departamento de Puerto Madero, en el que se encontraba el ex estratega de Monterrey de México.

"Ahí la recibió él solo. Yo al final me quedé esperando en el hall", sentenció el ex jugador del Bayern Munich. “Ella le habría escrito con intenciones de estar con él”, agregó el asistente, quien también remarcó que decidió contar la polémica historia debido a que la actriz le quedó "debiendo un saldo" que debía cobrar: "Fuimos a juicio y llegamos a un arreglo en la conciliación, pero el abogado de ella se echó para atrás”.

Por otra parte, la respuesta de Florez no se hizo esperar y, en plena transmisión, tomó la determinación de interrumpir el reportaje para hablar con la panelista Karina Iavícoli. Allí, acusó al trabajador de ser "una máquina" de decir mentiras: "Es una locura, yo no conozco a Demichelis. Que muestre las pruebas de todo”. Asimismo, la comediante adelantó que llevará el caso a la Justicia: “Esto quedará en manos de mi representante legal y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias".